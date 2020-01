Sex Education 2: Ornella Muti è il sogno erotico di Otis nell'inconsapevole cameo

Ornella Muti in Sex Education 2? Proprio così: la diva italiana è entrata di prepotenza, ma piuttosto inconsapevolmente, nella serie Netflix, dove "interpreta" il sogno erotico del giovane Otis, proprio nei primi minuti del primo episodio.

A quanto pare il blocco psicologico che portava il protagonista di Sex Education a rifiutare una qualunque forma di attività sessuale è scomparso, così, all'inizio della nuova stagione (qui la nostra recensione di Sex Education 2) ritroviamo Otis super eccitato. Il montaggio ce lo mostra intento a masturbarsi incessantemente, che sia sotto la doccia, stuzzicato dai disegni sulle etichette di bagnoschiuma e shampoo, che sia alla vista di qualunque donna, per lo sfregamento dei pantaloni di velluto sulla pelle. Il personaggio interpretato da Asa Butterfield, insomma, non riesce proprio a controllare gli ormoni, neppure al cinema durante la proiezione del film del 1980 Flash Gordon.

Ornella Muti in una scena di Flash Gordon

Otis, infatti, in sala con l'amico Eric, alla sola vista di una bellissima Ornella Muti nei panni della Principessa Aura, non sa più come controllare la manifestazione fisica più evidente di quell'eccitamento, tanto da dover correre in bagno.

Questo piccolo cameo inconsapevole di una Muti super sexy, e i primi minuti dei nuovi episodi (disponibili su Netflix dal 17 gennaio), ben riassumono la generosità, ma anche l'ironia, con cui, ormai da due stagioni, Sex Education regala indimenticabili scene hot.