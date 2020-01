Sex Education: le scene più hot della serie Netflix

I protagonisti di Sex Education

Sex Education è una serie che è si è conquistata un posto speciale nel cuore del suo pubblico non tanto per come parla di sesso, in maniera originale ed inaspettata, ma soprattutto per come racconta l'amore, in tutte le sue sfumature. Detto questo però è difficile non ricordarla anche per tutte quelle sequenze un po' osé che, da quando è stata resa disponibile su Netflix, ne hanno fatto uno degli show più chiacchierati delle ultime stagioni televisive, sopratutto visto il suo pubblico di riferimento: gli adolescenti. Con l'arrivo sulla piattaforma streaming della seconda stagione della serie - in cui proseguono le avventure di Otis, Maeve ed i loro amici - cogliamo la palla al balzo e ricordiamo insieme tutte le scene più hot di Sex Education, in ordine rigorosamente cronologico.

Sex Education: Gillian Anderson in un'immagine della stagione 2

Quelle che abbiamo scelto sono tra le sequenze più divertenti dello show ma anche delle più significative, alcune infatti rappresentano momenti molto importanti per i protagonisti, di accettazione di se stessi e della propria sessualità. Il più grande pregio di Sex Education è infatti quello di parlare al proprio pubblico di temi considerati ancora un po' tabù con concretezza e realismo ma anche con leggerezza ed ironia. Per chi non avesse ancora visto la seconda stagione di Sex Education: attenzione, questo articolo sarà ricco di spoiler, a voi la scelta se continuare o meno la lettura.

Aimee ed Adam: la scena che apre la serie (1x01)

Aime e Adam in Sex Education

Cominciamo questa lista con la scena con qui comincia il primo episodio, una sessione di acrobazie tra le lenzuola piuttosto esplicita tra Adam e quella che inizialmente è la sua fidanzata, Aimee, la migliore amica di Maeve. I due si trovano in camera del ragazzo e si danno talmente da fare che il lampadario del piano sotto traballa in maniera piuttosto evidente, anche se la madre di lui sembra non accorgersi di nulla. Aimee e Adam cambiano diverse posizioni ma è evidente che non sono veramente in sintonia, il ragazzo è addirittura costretto a fingere di raggiungere l'orgasmo per non fare brutta figura con la fidanzata. Questa scena, che ci mostra fin da subito quanto lo show non si faccia problemi ad essere il più esplicito possibile, introduce il personaggio di Adam e le sue difficoltà dal punto di vista sessuale, che causeranno la sua rottura con Aimee. Con il tempo il ragazzo svelerà di provare un disagio più profondo, con se stesso e con la propria sessualità, e inizierà a provare attrazione per un suo coetaneo, Eric.

Ruthie e Tanya: quando l'amicizia è troppo forte perché il sesso funzioni (1x04)

Una scena di Sex Education

Il quarto episodio si apre con la prima scena (ma decisamente non la sola) di sesso omosessuale della serie. Le protagoniste sono Ruthie e Tanya, una coppia che, dopo qualche mese insieme, si rende conto di avere grosse difficoltà a letto e, per risolvere il problema, si rivolge a Otis. Durante la sequenza in cui facciamo la loro conoscenza ci rendiamo subito conto che Tanya è molto più entusiasta e propositiva (forse un po' troppo) rispetto alla compagna: le due provano diverse posizioni, ma quando Tanya sta per praticare un cunnilingus a Ruthie questa la ferma e interrompe il rapporto, preferendo guardare la televisione che continuare. Nel corso dell'episodio Ruthie si renderà conto di non essere innamorata della ragazza, ma di provare nei suoi confronti solo una profonda amicizia.

Aimee "fa da sola" per la prima volta (1x06)

Aimee in Sex Education

Passiamo ora ad una scena che ha per unica protagonista la simpaticissima Aimee. Dopo aver iniziato una nuova relazione con un ragazzo che (a differenza dei suoi precedenti fidanzati) vuole che lei si diverta e provi piacere durante i rapporti, Aimee si accorge di non sapere che cosa le piace. Parlando con Otis per risolvere il problema, la ragazza confessa di non essersi mai masturbata prima e di provare vergogna all'idea. Il ragazzo allora le consiglia di provare e rendersi conto di che cosa il suo corpo abbia bisogno, quando è da sola ma di conseguenza anche durante un rapporto. La scena in cui la Aimee scopre i piaceri del "fare da sola" è davvero divertentissima e la ritrae alle prese con le più disparate posizioni, finalmente a proprio agio con se stessa.

Eric e Adam: un'attrazione segreta (1x08)

Eric e Adam in Sex Education

La scena della fellatio tra Adam ed Eric è forse una delle più scioccanti dell'intera prima stagione, ed è arrivata come un fulmine a ciel sereno, nessuno infatti si aspettava che le cose tra i due ragazzi avrebbero preso questa piega. I due, che sono stati messi in punizione e si trovano entrambi nell'aula di musica, litigano e cominciano a spingersi a vicenda. Cadendo Adam si ritrova sopra ad Eric e, d'improvviso, lo bacia appassionatamente, iniziando poi un rapporto orale che lascia il ragazzo sconvolto.

Otis: quando la sua situazione finalmente si sblocca (1x08)

Sex Education: Asa Butterfield con Emma Mackey in una scena della serie

La prima stagione si conclude con un grande passo avanti per il nostro protagonista che, dopo aver cominciato la propria storia con Ola, riesce finalmente a superare il blocco psicologico che gli impediva di masturbarsi. Dopo un bacio appassionato con la ragazza infatti, Otis è costretto a correre in camera sua per nascondere l'evidente reazione fisica che il contatto con lei gli ha provocato. L'ultimo episodio si chiude proprio con un inquadratura del ragazzo che, finalmente, riesce a darsi piacere da solo.

Si ricomincia col botto (2x01)

Otis in Sex Education 2

Avevamo lasciato Otis alla scoperta del proprio corpo e così lo ritroviamo all'inizio della seconda stagione della serie. In una lunga sequenza iniziale scopriamo che la masturbazione per il nostro protagonista è diventata una nuova ossessione, Otis arriva infatti a toccarsi nelle situazioni più disparate, non solo nell'intimità di casa sua. Dopo anni passati ad autoreprimersi il ragazzo ora non riesce più a controllarsi e, in una scena tanto imbarazzante quanto esilarante, lo vediamo masturbarsi nel parcheggio di un supermercato mentre osserva una donna dal seno molto prosperoso (e il suo cagnolino). Il momento più tragicomico dell'intera scena? Quando Otis viene scoperto dalla madre proprio sul più bello.

Sex education 2, la recensione: il ritorno della serie Netflix che, più che di sesso, ci parla d'amore.

Otis e Ola: un primo tentativo poco riuscito (2x02)

Ola e Otis in Sex Education 2

Passiamo ad una delle scene più divertenti della seconda stagione della serie, quella che vede un inesperto Otis alle prese con il segreti dell'intimità femminile. Deciso a dare piacere con le dita alla fidanzata, il ragazzo si studia online alcune tecniche per poterlo fare al meglio, tra cui una secondo la quale dovrebbero essere riprodotti i movimenti delle lancette di un orologio (non abbiamo capito bene come). Come potete immaginare Otis non riesce nel suo intento e Ola, chiaramente in imbarazzo, lo tranquillizza dicendogli che le è piaciuto. Fortunatamente, l'episodio si conclude con il protagonista che ci riprova, seguendo le istruzioni della ragazza, e siamo sicuri che questa volta le cose vadano molto diversamente.

Ola e Lily: un passo avanti nella loro amicizia (2x08)

Ola e Lily in Sex Education 2

Concludiamo questa lista con la scena che apre l'ultimo episodio della seconda stagione. Ola e Lily, che si sono da poco accorte di provare un'attrazione che va al di là dell'amicizia e stanno scoprendo il corpo l'una dell'altra. Lily, come sappiamo dalla scorsa stagione, soffre però di vaginismo e ha serie difficoltà a sentirsi a suo agio in situazioni come questa. Da qui la proposta di Ola di prendere le cose con calma e di masturbandosi l'una accanto all'altra, in una scena molto intima ma anche divertente e leggera, sopratutto quando le due, dopo aver raggiunto l'orgasmo insieme, battono il cinque soddisfatte.

Sex Education 2, parla Emma Mackey: "Nuovi personaggi, nuovi argomenti, nuove amicizie"