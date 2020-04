Sex and the City: Mr. Big, il nuovo look è shock e Sarah Jessica Parker commenta la foto

Chris Noth, il Mr. Big di Sex and the City ha pubblicato la foto del suo nuovo look su Instagram e Sarah Jessica Parker ha subito commentato il post facendo impazzire i fan della coppia più amata della tv.

Chris Noth, il Mr. Big dell'iconica serie Sex and the City ha svelato il suo nuovo look e si è mostrato con i capelli rasati a zero in una nuova foto su Instagram. Un look che ha lasciato senza fiato i fan ed è stato molto apprezzato da Sarah Jessica Parker, la sua storica partner nella serie televisiva.

Il primo piano di un Chris Noth quasi irriconoscibile, completamente rasato a zero, è stato subito commentato da Sarah Jessica Parker. Quello di Carrie Bradshaw è stato uno dei primi like che è comparso sotto la foto pubblicata su Instagram dal suo Mr. Big: "Perché hai aspettato così tanto?". ha commentato.

Noth, che in questo periodo non va dal barbiere, come il nostro Presidente Mattarella, ha preso questa drastica decisione, lasciando intatto solo il pizzetto sale e pepe. I due nella serie furono i protagonisti di una tormentata storia d'amore, Chris Noth e Sarah Jessica Parker sono molto amici nella vita reale e non è la prima volta che interagiscono sui social, punzecchiandosi a vicenda.

Sarah Jessica Parker con Chris Noth in una scena del primo episodio di Sex and the City

La foto di Chris Noth ha dato il via ad una serie di messaggi delle fan che ancora ricordano il suo personaggio: "Sarò sempre innamorata di Mr Big" si legge sotto al suo post. E anche se qualcuno rimpiange la sua famosa capigliatura, è il post della Parker ad aver generato un grande numero di commenti, sono passati sedici anni dalla fine di Sex and the City ma il cuore dei fan batte ancora forte per Carrie e Mr. Big.