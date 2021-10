Sex and the City: il revival uscirà a dicembre su HBO Max

Sex and the City: And Just Like That uscirà a dicembre su HBO Max; il revival delle avventure con Carrie Bradshaw, quindi, sarà disponibile prima di Natale.

Siete tutti pronti per tornare a fare shopping insieme alla vostra amica Carrie Bradshaw? And Just Like That..., revival di Sex and the City, uscirà su HBO Max a partire dal prossimo dicembre. A farlo sapere è il profilo ufficiale del servizio di video on demand attraverso Instagram.

HBO Max ha condiviso un footage che ha unito filmati di backstage a riprese ufficiali di And Just Like That..., l'atteso revival della storica Sex and the City. A fare l'annuncio dell'arrivo del progetto sul servizio di video on demand a partire da dicembre è stata la stessa Sarah Jessica Parker, che ha anche mandato un bacio a tutti i suoi fan.

Lo show è stato girato a New York City durante gli scorsi mesi e vede la partecipazione di Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon; Kim Cattrall, invece, non ha preso parte al revival. Poco tempo fa, Sarah Jessica Parker è tornata al lavoro sulla serie dopo la morte di Willie Garson, interprete di Stanford Blatch, migliore amico di Carrie Bradshaw.

Con l'intento di ricordare l'amico compianto, l'attrice ha postato una serie di foto insieme a lui su Instagram e ha scritto: "È stato insopportabile. A volte il silenzio è una dichiarazione. L'entità della perdita di un'amicizia di oltre 30 anni. Una vera amicizia che ha permesso segreti, avventure, una famiglia professionale condivisa, verità, concerti, viaggi su strada, pasti, telefonate a tarda notte, una devozione reciproca alla genitorialità e tutti i dolori e le gioie che accompagnano, trionfi, delusioni, paure, rabbia e anni trascorsi sui set (soprattutto nell'appartamento di Carrie) e ridendo fino a tarda notte".

Sarah Jessica Parker ha continuato: "Willie. Mi mancherà tutto di te. E riviviamo i nostri ultimi momenti insieme. Rileggerò ogni messaggio dei tuoi ultimi giorni e scriverò le nostre ultime telefonate. La tua assenza è un cratere che riempirò con la benedizione di questi ricordi e di tutti quelli che sono ancora nei recessi e che devono ancora emergere. Il mio affetto e le più sentite condoglianze e condoglianze a te, caro Nathen. Eri e sei la luce della vita di Willie e il suo più grande successo è stato essere tuo padre".

Una foto dal set di And Just Like That... ha mostrato la reunion tra Sarah Jessica Parker e Chris Noth nei panni di Mr. Big. Siete pronti per l'arrivo di questo attesissimo revival?