Sex and the City, Matthew Broderick: "Avrei voluto far parte del cast, ma non come eiaculatore precoce"

Quando Matthew Broderick guarda indietro a tutti i film e gli show a cui ha lavorato nel corso degli anni, ha un unico rimpianto: non aver mai partecipato a Sex and the City, la serie della HBO con protagonista sua moglie, Sarah Jessica Parker.

"Vorrei averla fatta o avervi preso parte", ha confessato Broderick a James Corden. "Sapete, quella era la sua cosa... Non lo so. Non ha mai funzionato. Ho amato quello show e sarei stato felicissimo di farne parte, ma non ha mai funzionato".

La star di Una pazza giornata di vacanza ha poi confermato che gli sono stati offerti dei ruoli nel corso degli anni. La sua relazione con Parker dura da decenni. I due si sono sposati nel 1997, prima che la serie che avrebbe plasmato un'intera generazione iniziasse la sua lunga corsa di sei stagioni di successo, durata dal 1998 al 2004.

Kristin Davis, Cynthia Nixon, Kim Cattral e Sarah Jessica Parker in una scena di Sex and the City, episodio Gli uomini sono tutti... strani?

"È un po' vero", ha detto a Corden a proposito della storia secondo cui avrebbe rifiutato più ruoli in Sex and the City. "Sai, non so nemmeno se me lo ricordo bene. Ogni volta che c'era una parte che potevo fare, non potevo farla, è davvero tutto quello che è successo".

In alcune circostanze, però, ha dovuto dire di no a causa del personaggio che gli veniva proposto e non per i suoi impegni di lavoro. "A volte mi chiedevano: 'Vuoi fare due giorni nei panni di un eiaculatore precoce?' E io rispondevo: 'Beh, non lo so'. Quei ruoli erano un po' imbarazzanti", ha aggiunto l'attore.

In un'intervista del marzo 2020 al New York Times, Broderick aveva fatto notare di aver rifiutato la stessa parte, che alla fine è andata a Justin Theroux, che nella seconda stagione interpreta appunto lo scrittore Vaughn Wysel. "L'eiaculatore precoce", aveva scherzato Broderick all'epoca. "Pensate alla decisione che ho dovuto prendere".