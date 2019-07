Sarah Jessica Parker su Sex and The City "Io molestata da un attore famoso"

Sarah Jessica Parker afferma di aver avuto molte disavventure con gli uomini sul set, tra cui quello di Sex and the City.

Sarah Jessica Parker ha rivelato che sul set di Sex and the City le capitò di essere molestata da un attore famoso. In una nuova intervista con Fresh Air di NPR, l'attrice ha aggiunto che era sul punto di lasciare la celebre serie.

Sull'onda lunga del movimento #MeToo, fondato ormai da due anni dopo lo scandalo Weinstein, l'attrice ha affermato che un attore molto importante che ha partecipato alla serie l'avrebbe molestata: "Sono andata dal mio agente perché sentivo di non essere più in grado di interpretare il mio personaggio nel modo giusto."

Nonostante fosse la protagonista assoluta dello show, Sarah Jessica Parker ha ammesso di non essere stata più in grado di lavorare a suo agio: "Credo che non importi quanto sei evoluta e moderna. Nonostante il mio ruolo non mi sentivo completamente nella posizione di parlare, non mi sentivo potente come l'uomo che si comportava in modo inappropriato. Mi sembrava sbalorditivo dirlo ad alta voce, c'erano molte occasioni in cui accadeva"

Sex and the City: una scena con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon

L'interprete di Carrie Bradshaw è stata ben attenta a non nominare l'attore in questione, ma ha raccontato che all'epoca pensò addirittura di lasciare la serie se non fosse stato per l'intervento del suo agente: "Il mio agente disse ai produttori: 'Se continua così, Sarah lascerà lo show... le ho mandato un biglietto di sola andata per lasciare la città e non tornerà più'. In poche ore, cambiò tutto"

L'attrice ha poi raccontato che, nella sua lunga carriera, le è capitato altre volte di imbattersi in situazioni simili con altri attori, momenti che ha superato grazie alla sua tenacia e alla sua voglia di lavorare professionalmente su ogni set.

Sembra proprio, quindi, che la famosa serie Sex and the City, simbolo degli anni '90 per l'esaltazione dell'empowerment femminile, abbia rischiato di perdere la sua affascinante protagonista.

Sarah Jessica Parker è al momento impegnata sul set di Divorce, la serie tv HBO arrivata quest'anno alla sua terza stagione.