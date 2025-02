Merlose Place: Kristin Davis svenne sul set: "I produttori mi dissero di non ingrassare"

In una recente intervista rilasciata a People, Kristin Davis ha svelato di essere svenuta mentre si trovava sul set della serie televisiva anni '90 Melrose Place.

L'attrice, conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Charlotte in Sex and the City, interpretava Brooke Armstrong in Melrose Place nel 1995, e ha raccontato di aver subito forti pressioni per non prendere troppo peso.

L'ordine ricevuto da Kristin Davis

"Ogni singola persona era bellissima e super magra" ha dichiarato Davis "Così ho pensato fosse quello che dovevo fare". Lezioni di spinning per 90 minuti consecutivi e un allenatore per la corsa.

Kristin Davis in una scena di Sex and the City

"Ero frustrata perché cercavo di fare quello che mi veniva chiesto. Ovviamente, sono sicura che non mangiavo ma non ne ho idea. Non ricordo la parte legata al cibo" ha dichiarato. Ciò che ricorda è che andò dalla produzione per parlare delle proprie condizioni fisiche.

"Andai dal line producer e gli dissi che il mio collega Thomas Calabro mi aveva detto che si stavano preoccupando per il mio peso. Chiesi se qualcuno o Aaron Spelling avesse detto qualcosa in merito, e mi risposero che pensavano fossi bellissima e di non prendere peso".

Le pressioni nei confronti di Kristin Davis

L'attrice ha ricordato che conversazioni di questo tipo erano particolarmente diffuse negli anni '90, spiegando che se all'epoca le donne avevano i fianchi era considerato un problema per le produzioni televisive e cinematografiche.

Kristin Davis recitò in trenta episodi di Melrose Place dal 1995 al 1996, prima di partecipare anche ad altre serie tv famose come Friends e Seinfeld e ottenere il ruolo di Charlotte York in Sex and the City.

Kristin Davis, Kim Cattrall e Cynthia Nixon in Sex and the City

Nella serie recitò al fianco di Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall.