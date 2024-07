Sex and the City, Blair Underwood: "Storia razzista, Samantha attratta da un uomo nero per le misure del pene"

La star di In Treatment critica con forza la serie tv in cui recitò in cinque episodi.

Blair Underwood ha partecipato ad un'intervista sulla propria carriera e ha confessato di aver rifiutato la prima offerta per recitare in Sex and the City. In seguito, l'attore avrebbe interpretato il dottor Robert Leeds, che intraprende una breve relazione con Miranda.

Tuttavia, inizialmente all'attore era stato offerto un altro personaggio e nell'intervista, Underwood ha spiegato il motivo che l'ha convinto a non accettare la prima offerta, criticando apertamente la storia che gli era stata prospettata.

Trama razzista

"In realtà ho detto 'no' la prima volta" ha esordito Underwood "La prima volta che mi avevano offerto il ruolo, se devo essere onesto, si trattava del fatto che Samantha fosse affascinata dall'idea di uscire con un uomo nero e voleva sapere se tutte le voci sulla nostra anatomia fossero vere! Li ringraziai ma dissi semplicemente che non volevo interpretare un personaggio basato sull'etnia, sulla curiosità riguardo un uomo nero".

Blair Underwood in una scena di L'arte di cavarsela

Un anno dopo, Blair Underwood venne ricontattato dalla produzione per partecipare alla serie e la prima cosa che l'attore chiese era se si trattasse ancora di un personaggio che aveva un'esperienza basata sul colore della sua pelle:"Dissero che non avrebbero mai menzionato l'etnia. E penso che sia stata menzionata soltanto una volta. Ho fatto cinque episodi e penso che Samantha l'abbia menzionata soltanto una volta, dicendo qualcosa riguardo il 'dottore nero' con cui Miranda stava uscendo".

L'attore scava nel profondo del suo percorso come attore:"È sempre stata una costante nella mia carriera: non voler essere etichettato come il 'ragazzo nero'. Ho avuto quel tipo di discussione con molti produttori nel corso del mio percorso e sono stati fantastici. Dissero che il mio personaggio era soltanto un dottore che Miranda incontra in ascensore, e con il quale ha piccola avventura. Ed è stato incredibile".

Blair Underwood ha elogiato la sua partner, Cynthia Nixon:"Non poteva essere più dolce. Quando sono stato scelto per il ruolo, lei e tutte le altre ragazze credo stessero girando una scena in un appartamento, e mi diedero il benvenuto".