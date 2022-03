And Just Like That...: la serie sequel di Sex and the City tornerà con la stagione 2

HBO Max ha ufficialmente annunciato il rinnovo per la stagione 2 di And Just Like That..., la serie sequel di Sex and the City.

And Just Like That... 2 verrà realizzata: la serie ideata come sequel di Sex and the City, ha ottenuto il rinnovo per una stagione 2.

Il progetto, disponibile in Italia su Sky e NOW, ha avvuto il via libera alla produzione di nuovi episodi da HBO Max.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis riprenderanno i ruoli di Carrie, Miranda e Charlotte nei prossimi episodi di And Just Like That....

Il nuovo capitolo della storia continuerà a seguire le amiche mentre affrontano le gioie e i dolori dell'amicizia e della vita a cinquanta anni.

La storia si era interrotta con Miranda che partiva per Los Angeles per stare con Che (Sara Ramirez), mentre Carrie (Parker) provava a dare una svolta alla sua vita dopo la morte di Mr Big dicendogli definitivamente addio a Parigi. Al suo ritorno negli Stati Uniti, la protagonista baciava il suo capo (Ivan Hernandez). Tra i nuovi arrivi nel cast c'erano quelli di Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, e Karen Pittman.

Saeah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max, ha dichiarato: "Siamo stati deliziati dalle conversazioni di tipo culturale generate da questi personaggi e dalle loro storie, ambientate in un mondo che conosciamo già e amiamo così tanto. Siamo orgogliosi del lavoro compiuto da Michael Patrick King e dai nostri meravigliosi autori, produttori, interpreti e membri della troupe per poter portare queste storie sullo schermo. Non vediamo l'ora che i fan vedano cosa abbiamo in serbo per la stagione 2!".