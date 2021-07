Sex and the City: nuove foto dal set mostrano i figli cresciuti di Charlotte e Miranda

Cynthia Nixon e Kristin Davis, interpreti di Miranda e Charlotte, sono affiancate dalla versione "adulta" dei loro figli sul set del revival di Sex and the City.

Le nuove foto che arrivano dal set del revival di Sex and the City mostrano Lily, Rose e Brady, ovvero i figli di Charlotte e Miranda, ormai adolescenti. Gli scatti ritraggono anche Evan Handler e David Eigenberg, rispettivamente interpreti di Harry e Steve.

Con le riprese di And Just Like That... che hanno preso il via ormai da diverse settimane, sono sempre di più le foto che arrivano dal set newyorkese della serie e mostrano le protagoniste del revival di Sex and the City. Gli scatti più recenti sono forse i più teneri, poiché ritraggono i figli ormai cresciuti di Miranda e Charlotte. Chi ha visto la serie HBO ricorderà come il personaggio interpretato da Cynthia Nixon abbia avuto un figlio, Brady, dal suo storico compagno, Steve. La protagonista interpretata da Kristin Davis, invece, ha adottato Lily con il suo compagno, Harry, dando successivamente alla luce Rose.

Quelli che, fino ai due lungometraggi di Sex and the City, erano solo dei bambini, sono ormai diventati adolescenti. In questi giorni, il giovane attore e le giovani attrici hanno girato alcune scene con le loro "mamme" nei pressi del Lyceum Theatre, nell'Upper West Side. In quell'occasione, Kristin Davis indossava uno splendido abito floreale, abbinato all'outfit di Cathy Ang, interprete di Lily, e a quello di Alexa Swinton, che invece ricopre il ruolo di Rose. Insieme a loro c'era anche Evan Handler, interprete di Harry, che indossava un completo classico grigio. Cathy ha quindi sostituito le gemelle Parker e Alexandra Fong che hanno interpretato il ruolo di Lily nei film di Sex And The City.

Le battaglie per l'infertilità sono state una trama molto importante per quanto riguarda il personaggio di Charlotte. Il pubblico di Sex and the City l'ha vista mentre provava trattamenti ormonali ed agopuntura quando era sposata con Trey MacDougal (Kyle MacLachlan). Nel finale della serie, lei e il secondo marito Harry hanno adottato Lily dalla Cina, con la bambina che ha fatto la sua prima apparizione nei film, ricoprendo un ruolo decisivo mentre il primo tentativo di matrimonio tra Carrie e Mr.Big falliva miseramente. Nel film del 2008, Charlotte ha scoperto inaspettatamente di essere incinta ed ha dato alla luce Rose (a portarla in ospedale fu proprio Big).

Le foto dal set mostrano anche un altro quadretto famigliare: Cynthia Nixon che chiacchiera con suo "figlio" Brady, ora interpretato da Niall Cunningham. Insieme a loro non poteva mancare David Eigenberg, interprete di Steve. Il personaggio di Brady è stato inizialmente interpretato da Joseph Pupo.