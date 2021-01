Sex and the City: ecco quanto guadagneranno le protagoniste del revival

La notizia più clamorosa degli ultimi giorni riguarda l'ufficializzazione del revival di Sex and the City ad opera di HBO Max. Secondo quanto riportato da Variety, inoltre, il compenso di Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis sarà decisamente importante. Le tre star, infatti, guadagneranno più di 1 milione di dollari a singolo episodio. Facendo una semplice moltiplicazione, le casse delle tre attrici si arricchiranno di circa 10 milioni di dollari, dal momento che il revival sarà composto da 10 episodi.

Sarah Jessica Parker in una scena di Sex and the City, episodio 'Loro' ti cambiano la vita

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis non si limiteranno a recitare nel revival di Sex and the City curato da HBO Max ma ne cureranno anche la produzione esecutiva. Considerata l'attesa che circonda questo progetto, il compenso da 1 milione di dollari a episodio (per un totale di 10 episodi) non è nemmeno così esagerato perché il nuovo cachet standard per le star televisive di primo livello si aggira proprio su questa cifra. Nomi quali Nicole Kidman, Jeff Bridges, Sir Patrick Stewart, Reese Witherspoon e Kerry Washington percepiscono lo stesso cachet per il loro lavoro in serie targate Netflix, Hulu ed HBO.

Kristin Davis, Cynthia Nixon, Kim Cattral e Sarah Jessica Parker in una foto promozionale per Sex and the City

Il revival di Sex and the City sarà intitolato And Just Like That... e focalizzerà la sua attenzione sui personaggi interpretati da Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Carrie Bradshaw, Charlotte York e Miranda Hobbes hanno raggiunto i 50 anni e continuano a portare avanti la loro amicizia nell'ambiente di New York. A differenza delle altre interpreti, Kim Cattrall non tornerà in questo revival, la cui produzione esecutiva sarà curata dalle tre protagoniste insieme a Michael Patrick King.

Sex and the City è stato creato da Darren Star a partire dall'omonimo libro di Candace Bushnell. La serie originale è andata in onda su HBO per sei stagioni dal 1997 al 2004. Lo show ha anche dato origine a due film (disponibili su Netflix) che hanno guadagnato, rispettivamente, 418 e 290 milioni di dollari. Nel 2011, tra l'altro, Sarah Jessica Parker aveva parlato della scrittura di un terzo episodio per la cui produzione si stava attendendo il momento più adatto. A quanto pare, il mondo ha ancora fame di nuove avventure di Carrie Bradshaw. Tra qualche mese ne sapremo di più!