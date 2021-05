Sex and the City: Chris Noth riprenderà la parte di Mr. Big

Chris Noth ritornerà nel mondo di Sex and the City con l'iconico ruolo di Mr. Big: l'attore si è unito al cast di And Just Like That...

La storia di Sex and the City proseguirà con una nuova serie in arrivo su HBO Max e la produzione ha ora confermato ufficialmente che Chris Noth farà parte del cast riprendendo l'iconico ruolo di Mr. Big.

L'attore sembrava non destinato ad apparire nel progetto che proseguirà la storia delle protagoniste della serie cult, intitolato And Just Like That..., ma a sorpresa è stata annunciata la partecipazione dell'attore.

Michael Patrick King, produttore e autore della nuova serie, ha dichiarato parlando del ritorno di Chris Noth: "Sono elettrizzato nel lavorare di nuovo con Chis in occasione di And Just Like That.... Come si potrebbe fare un nuovo capitolo della storia di Sex and the City senza il nostro Mr. Big?".

La sinossi ufficiale dello show è la seguente: "La serie segue i personaggi di Carrie, Miranda e Charlotte ed è incentrata sul loro rapporto con l'amore e l'amicizia durante i 50 anni".

A prendere parte agli episodi che continueranno la storia iniziata con Sex and the City saranno Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Kim Cattrall, invece, non sarà coinvolta in And Just Like That e a riempire il vuoto lasciato dalla star sembra sarà Sara Ramirez nei panni di un nuovo personaggio chiamato Che Diaz.

Le riprese si svolgeranno durante l'estate e sarà distribuito tra la fine del 2021 e il 2022.