Sex and the City accoglie Sara Ramirez di Grey's Anatomy nel cast di And Just Like That, reboot della celebre serie tv, nel quale sarà una nuova Samantha spregiudicata, ironica e non binary.

Sara Ramirez sarà uno dei personaggi principali di And Just Like That, reboot della celebre serie Sex and the City. In modo particolare, l'attrice di Grey's Anatomy vestirà i panni di Che Diaz, indicata come la nuova Samantha, un personaggio non binary ricorrente nel nuovo show.

Grey's Anatomy: Sandra Oh, Ellen Pompeo e Sara Ramirez nell'episodio Puttin' on the Ritz

Come riportato da IndieWire, Sara Ramirez è stata confermata come protagonista di And Just Like That, reboot di Sex and the City. HBO ha definito il personaggio di Che Diaz come stand-up comedian e conduttrice non binary di un podcast che ha Carrie Bradshaw come ospite fissa. Il network ha aggiunto: "Che sarà un personaggio ricorrente nella serie. Il suo senso dell'umorismo, la sua modernità e il gran cuore che la caratterizzano hanno reso il suo podcast particolarmente amato e popolare".

La sinossi ufficiale di And Just Like That è la seguente: "La serie segue i personaggi di Carrie, Miranda e Charlotte ed è incentrata sul loro rapporto con l'amore e l'amicizia durante i 50 anni". A proposito dell'innesto di Sara Ramirez nel cast, il produttore esecutivo della serie ha dichiarato: "Tutti noi siamo felici che un'attrice dinamica e straordinaria come Sara Ramirez abbia accettato l'invito a unirsi al cast dello show. Siamo molto emozionati all'idea di aver potuto dare vita a un personaggio del genere".

Sex and the City: una scena con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon

A prendere parte al reboot di Sex and the City saranno Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Kim Cattrall, invece, non sarà coinvolta in And Just Like That. A questo proposito, molti fan si sono interrogati su come lo show possa funzionare senza un personaggio come Samantha Jones. L'innesto di Sara Ramirez nei panni di Che Diaz potrebbe fornire una risposta alla domanda in questione. Il reboot di Sex and the City entrerà in produzione durante l'estate e sarà distribuito tra la fine del 2021 e il 2022.