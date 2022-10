Seven, su Prime Video in streaming da oggi

Seven, l'acclamato thriller cult di David Fincher con Brad Pitt e Morgan Freeman, arriva a partire da oggi 4 ottobre 2022 in streaming su Amazon Prime Video.

Seven, l'acclamato thriller cult di David Fincher con Brad Pitt e Morgan Freeman, arriva a partire da oggi 4 ottobre 2022 in streaming su Amazon Prime Video.

Il detective Somerset (Morgan Freeman), subito prima di andare meritatamente in pensione, segue il suo ultimo caso in coppia con il giovane e avventato collega David Mills (Brad Pitt): una serie di omicidi feroci, dietro i quali si delinea la personalità di un fanatico religioso di spaventosa intelligenza, un cattivo da annali del cinema. Seconda regia cinematografica per David Fincher, all'epoca appena 33enne, Seven si rivelò un grande successo di pubblico e critica nell'anno del suo approdo nelle sale, con oltre 300 milioni di dollari guadagnati al botteghino internazionale (a fronte di una spesa di appena 33 milioni).

La locandina di Seven

Altrettanta fortuna accompagnò il thriller di culto nella stagione dei premi: due Saturn Award, tre MTV Movie Awards, il Ciak d'oro come Miglior film straniero ma soprattutto le nomination ai BAFTA e agli Oscar, nel 1996, per la sceneggiatura e il montaggio. Curiosa la storia che ha portato Fincher alla regia di Seven: nel 1992, a nemmeno trent'anni, David aveva tentato il grande passo verso il cinema, al timone di un progetto molto impegnativo: Alien 3, terzo capitolo della mitica serie fantascientifica. Il risultato, in termini commerciali, è stato positivo, ma il sequel aveva scontentato tutti: i critici, gli affezionati della saga, ma specialmente se stesso. Talmente frustrante è stata la relazione con i produttori e lo scontro con le limitazioni alla sua libertà creativa, che Fincher ha addirittura affermato "Nessuno odia quel film più di me" e ha dichiarato di non voler più mettere piede su un set cinematografico. Per poi, per fortuna, ripensarci.