Seth Rogen minimizza sui furti nelle auto a Los Angeles, ma Twitter insorge: "Sei un privilegiato"

Seth Rogen ha scatenato una nuova bufera su Twitter minimizzando la gravità dei furti nelle auto che puntualmente si verificano a Los Angeles. Gli utenti lo hanno accusato di essere un privilegiato e di non rendersi conto della gravità dei fatti.

Il tumulto virale è iniziato quando la star di ha reagito a un tweet dello YouTuber Casey Neistat, che mercoledì ha scritto: "Così le nostre auto sono state svuotate questa mattina perché Los Angeles è una città del terzo mondo invasa dal crime, ma ringrazio le forze dell'ordine del @LAPDWestLA per il loro lavoro. non solo hanno arrestato quei figli di puttana, ma ci hanno anche ridato i nostri beni".

In risposta al tweet Seth Rogen ha scritto: "Amico, vivo qui da oltre 20 anni. Sei matto ahah. È adorabile qui. Non lasciare nulla di prezioso in auto. Si chiama vivere in una grande città".

"Posso ancora essere arrabbiato, vero?" ha chiesto Neistat, aggiungendo "Mi sento violato".

"Puoi essere arrabbiato, ma immagino di non vedere personalmente la mia auto come un'estensione di me stesso e non mi sono mai sentito veramente violato in nessuna delle circa 15 volte in cui la mia auto è stata violata", ha risposto Rogen. "Una volta un ragazzo ha accidentalmente lasciato un bel coltello nella mia macchina, quindi se continua a succedere potresti ricevere un piccolo regalo."

L'atteggiamento di Seth Rogen nei confronti dei furti d'auto ha suscitato indignazione tra gli utenti di Twitter. In molti hanno accusato l'attore di essere "un privilegiato".

"Non credo che scrivere 'la mia macchina è stata scassinata 15 volte' stia facendo il lavoro pro-Los Angeles che Seth sembra pensare di fare", ha reagito Sonny Bunch, editorialista del Washington Post.

"Anch'io non mi preoccupo quando una delle tante auto viene scassinata. Chiedo solo al mio assistente di pulire e riparare tutto. Qual è il problema?" Noam Blum di Tablet Magazine ha deriso Rogen. "Considerare il crimine come una bizzarra realtà della vita urbana simile a un cervo che mangia il tuo orto è un po' come una visione romanzata in stile Hollywood di qualcosa che non ha alcun valore redentore e non richiede alcuna perdita di umanità per essere prevenuto."

"La gente parla di come questa o quella affermazione incarni il 'privilegio', e il 95% delle volte sono stronzate totali, ma questa volta è così", ha twittato la commentatrice politica Cathy Young.

"La celebrità multimilionaria ti spiega perché avere la tua auto scassinata non è un grosso problema e dovresti semplicemente superarlo", ha scritto il giornalista del Daily Caller Dylan Housman.

"Perché va bene? Potrebbe non essere un grosso problema per qualcuno con enorme ricchezza, ma certamente lo è per qualcuno che lotta per sbarcare il lunario. Potrebbe essere la differenza tra farlo e non farlo. E a prescindere, l'idea che sia ok non è salutare", ha risposto la giornalista di intrattenimento Katherine Brodsky.

"Seth Rogen è divertente solo quando non sta cercando di esserlo", ha twittato laconico lo scrittore di Substack Jim Treacher.

Seth Rogen sembra aver suggerito l'intenzione di voler rispondere alle critiche solo in privato twittando.

"Molte persone vengono da me e parlano cazzate su Twitter sperando che mi impegnerò con loro pubblicamente e presterò loro attenzione, ma invece rispondo in privato e dico loro di andare a farsi fottere. È molto più divertente".