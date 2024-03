Catherine O'Hara e Kathryn Hahn nella serie The Studio di Seth Rogen

Seth Rogen sta lavorando ad una serie parodia su uno studio cinematografico di Hollywood dalla lunga tradizione che cerca di sopravvivere in un mondo in cui è sempre più difficile conciliare arte e affari. Per l'occasione, Rogen ha chiamato a raccolta un cast ricco di stelle.

Platonic: Rose Byrne e Seth Rogen in una scena della serie TV

Catherine O'Hara, che vedremo presto tornare nel sequel di Beetlejuice, sarà protagonista insieme a Kathryn Hahn, Ike Barinholtz e Chase Sui Wonders. Il progetto è una creatura realizzata quasi in toto da Seth Rogen, nelle vesti di creatore, co-regista, co-sceneggiatore e produttore esecutivo.

Seth Rogen Show

The Studio è scritta e diretta da Seth Rogen insieme a Evan Goldberg, e la produzione è appena cominciata. Tra i creatori del progetto anche Frida Perez e il duo di Veep, Peter Huyck e Alex Gregory. Si tratta dell'ultima serie dell'attore per Apple TV+ dopo il rinnovo per una seconda stagione di Platonic, con Rose Byrne nel cast.

Platonic: Rose Byrne e Seth Rogen in una scena della serie TV

Nel 2023, Seth Rogen ha recitato nel film Dumb Money di Craig Gillespie, adattamento cinematografico del libro The Antisocial Network di Ben Mezrich, al fianco di Paul Dano e Pete Davidson.