Seth Rogen non vuole più lavorare con James Franco dopo le accuse di molestie sessuali

La lunga amicizia e collaborazione tra James Franco e Seth Rogen si sarebbe interrotta: Rogen ha infatti confessato di non voler più lavorare col collega a causa delle accuse di molestie sessuali mosse a Franco da numerose donne.

James Franco e Seth Rogen in una sequenza della commedia Strafumati

Nel corso di una recente intervista col Sunday Times, Seth Rogen ha spiegato di non sentirsi più a suo agio a lavorare con James Franco a causa di accuse di cattiva condotta sessuale nei confronti dell'attore. Il duo è apparso in film memorabili come The Disaster Artist, Strafumati, Facciamola finita, The Night Before e The Interview. Gli attori hanno inoltre realizzato una parodia del video musicale di Kanye West Bound 2 divenuta virale. Ma adesso il sodalizio si sarebbe interrotto, come spiega Rogen:

"Quello che posso dire è che disprezzo gli abusi e le molestie e non vorrei mai coprire o nascondere le azioni di qualcuno che li commette o mettere consapevolmente qualcuno in condizione di trovarsi vicino a una persona che ha commesso simili atti".

Facciamola finita: James Franco con Emma Watson e Seth Rogen in una scena

Rogen avrebbe dunque modificato la sua opinione rispetto al 2018, quando aveva dichiarato che avrebbe continuato a lavorare con Franco, un'intervista di cui ora si rammarica:

"Ripenso anche a quell'intervista del 2018 in cui ho dichiarato che avrei continuato a lavorare con James, la verità è che non l'ho fatto e non ho intenzione di farlo adesso."

Per l'attore non è un caso che il suo rapporto professionale con James Franco sia finito e che anche la loro amicizia sia cambiata: "Ha cambiato molte cose nella nostra relazione e nella nostra dinamica".

A febbraio, James Franco ha raggiunto un accordo in una causa del 2019 in cui era stato accusato da due studentesse di averle costrette ad atti sessuali durante le lezioni di recitazione. Lui ha negato tutte le accuse e i suoi avvocati le hanno definite "false e provocatorie, legalmente prive di fondamento e promosse come un'azione collettiva con l'ovvio obiettivo di ottenere quanta più pubblicità possibile per i querelanti affamati di attenzione".