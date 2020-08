Serendipity - Quando l'amore è magia: stasera su TV8 la commedia romantica con Kate Beckinsale

Serendipity - Quando l'amore è magia è il film che, stasera su TV8 alle 21:30, farà compagnia al pubblico alla ricerca di emozioni. Diretta da Peter Chelsom nel 2001, la commedia romantica vede Kate Beckinsale e John Cusack protagonisti assoluti.

Nel 1990 Jonathan (John Cusack), in pieno shopping, incontra per caso Sara (Kate Beckinsale). Fino ad allora perfetti sconosciuti, i due vengono travolti da una reciproca ed irresistibile attrazione e, nonostante siano impegnati entrambi in altre relazioni, decidono di trascorrere la serata insieme vagando senza mèta per Manhattan senza neppure scambiarsi i nomi. Quando la notte sta per finire Jonathan, orami innamorato, propone di continuare a vedersi mentre Sarah, titubante, propende per un'altra soluzione: lasciare che sia il destino a decidere del loro futuro. Se sono fatti per stare insieme, finiranno sicuramente per ritrovarsi.