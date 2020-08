Serendipity- Quando l'amore è magia: quel dettaglio doloroso che fu cancellato dal film

Durante la fase di post-produzione di Serendipity- Quando l'amore è magia, il regista e i produttori della pellicola si ritrovarno nella scomoda posizione di dover prendere in tutta fretta una decisione piuttosto importante; dopo un lungo meeting decisero all'unanimità di cancellare un dettaglio doloroso dal film.

Una scena di Serendipity

Dopo la distruzione del World Trade Center, l'11 settembre del 2001, grazie all'ultizzo delle nuove tecniche di computer grafica, le immagini delle torri gemelle furono rimosse digitalmente da tutte le inquadrature dell'orizzonte di New York City.

Tra i contenuti speciali presenti nel DVD vi è la scena, anch'essa successivamente eliminata dal film, in cui Sara spiega all'amica il perché della sua confusione sul suo amore per Lars. Le parla del quadro Desnudos en la Playa, di Jose Togores, in cui una donna fissa negli occhi un uomo, il quale guarda nel vuoto. Sara si paragona a quell'uomo, chiedendosi se ami veramente Lars.

Serendipity - Quando l'amore è magia, è un film del 2001 diretto da Peter Chelsom, scritto da Marc Klein, con protagonisti Kate Beckinsale e John Cusack, è stato girato nel New Jersey, New York City, Ontario, San Francisco e in alcune zone della California, nell'estate del 2000.