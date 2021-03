Senza Rimorso: un nuovo teaser del film con Michael B. Jordan, domani il trailer

Senza rimorso, il film tratto dal romanzo di Tom Clancy con star Michael B. Jordan e diretto da Stefano Sollima, ha un nuovo teaser che svela la distribuzione del trailer nella giornata di domani.

Nel video si vedono solo alcune brevi sequenze del lungometraggio che anticipano un progetto ricco di scene d'azione.

Without Remorse arriverà il 30 aprile su Amazon Prime Video e nel cast ci sono, oltre al protagonista Michael B. Jordan, anche Jamie Bell (Rocketman), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Luke Mitchell (Marvel's Agents of SHIELD), e Colman Domingo (Fear the Walking Dead).

Il team della produzione spera di dar vita a un nuovo franchise con al centro John Clark, protagonista di una serie di romanzi firmati da Tom Clancy, e ha deciso affidare a Stefano Sollima la regia del progetto. Jordan dovrebbe inoltre essere star anche dell'adattamento di Rainbow Six, altro romanzo con John Clark protagonista.

Il regista italiano sembra sia invece legato solo alla regia di Senza rimorso. Akiva Goldsman produrrà il film con Jordan, Josh Appelbaum e Andre Nemec.

John Clark, ovvero John Terrence Kelly, è un ex-Navy Seal diventato agente segreto per conto della CIA che compare in 17 romanzi di Tom Clancy, a partire da Il cardinale del Cremlino, del 1988.