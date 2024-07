Senna: ecco quando uscirà la serie Netflix sul leggendario campione di F1

Netflix ha finalmente aggiornato sull'uscita di uno dei suoi prossimi progetti più attesi, ovvero Senna, miniserie dedicata al leggendario campione del mondo di F1 Ayrton Senna che debutterà nell'anno del 30° anniversario della sua scomparsa.

Nello svelare il nuovo poster della miniserie, il colosso dello streaming ha anche rivelato quando farà il suo debutto sulla piattaforma, dato che finora non era stato ancora chiarito in che periodo sarebbe uscita.

Senna sarà disponibile solo su Netflix dal 29 novembre. Il poster ufficiale della miniserie ritrae Gabriel Leone nei panni di Ayrton Senna su un circuito con in mano il casco verde e giallo, marchio di fabbrica del pilota.

Senna - poster miniserie Netflix

Nel corso dei suoi sei episodi, Senna mostrerà, per la prima volta, il viaggio fatto di trionfi, delusioni, gioie e dolori di Ayrton, svelando la sua personalità e le sue relazioni personali. La miniserie racconterà la storia del tre volte campione del mondo di Formula 1 dall'inizio della sua carriera automobilistica, dal trasferimento in Inghilterra per competere nella Formula Ford, fino al tragico incidente di Imola, in Italia, durante il Gran Premio di San Marino 1994.

Senna: Netflix svela il cast al completo della serie dedicata al campione di F1

Nella miniserie saranno presenti figure importanti della vita del pilota, tra cui Alain Prost (Matt Mella), Galvão Bueno (Gabriel Louchard) e Xuxa (Pâmela Tomé). Oltre a Kaya Scodelario, nei panni di una giornalista immaginaria, Laura, ci sarà anche Arnaud Viard nei panni di Jean-Marie Balestre, l'allora presidente della F1, con cui Senna ha avuto più di un attrito nel corso della sua carriera; Patrick Kennedy sarà Ron Dennis, il team-principal della McLaren.

Con Vicente Amorim come showrunner e co-regista, insieme a Julia Rezende, Senna è prodotto da Gullane e creato in collaborazione con Senna Brands e la famiglia del pilota. Sempre a proposito di automobilismo, avete già visto il trailer di F1 con Brad Pitt?