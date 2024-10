Senna: le imprese di Ayrton in Formula 1 nel trailer della miniserie Netflix

La miniserie in arrivo a fine novembre racconterà tutta la vita del campione di F1, dagli esordi alla Toleman alle vittorie in McLaren fino alla tragica fine a Imola

Netflix ha diffuso il nuovo trailer di Senna, miniserie che racconta la parabola sportiva e umana del campione brasiliano di Formula 1 Ayrton Senna da Silva, qui interpretato da Gabriel Leone.

Con in sottofondo "Forever Young" degli Alphaville, il filmato presenta un flashback tra il giovane e il più anziano Senna al volante, che sa benissimo di essere destinato a diventare un pilota. Viene inoltre mostrato uno dei talenti più notevoli di Senna: la capacità di correre sotto la pioggia in modo impeccabile.

Il pilota è però anche consapevole che le corse automobilistiche nella sua epoca non sono ancora sicure. Non solo rischia la vita in pista, ma si ritrova anche ad affrontare le pressioni dei media e dell'organizzazione delle corse. Tutto questo mentre le sue vittorie e i suoi straordinari risultati lo consacrano in Brasile come una vera e propria leggenda.

La miniserie su Senna è stata annunciata per la prima volta nel 2020, con questo show che sarà il primo dramma di finzione sul campione brasiliano. La sua famiglia ha commentato la produzione dello show, dicendosi entusiasta di raccontare una versione della storia che solo poche persone conoscono.

Gli episodi sono stati diretti da Vicente Amorim e Júlia Rezende e prodotti da Fabiano Gullane e Caio Gullane. Oltre a Leone, Senna sarà interpretato anche da Matt Mella di The Winter King, Joe Hurst di Ready Player One e Kaya Scodelario, che abbiamo conosciuto nella saga di Maze Runner - Il labirinto.

Senna è morto durante il Gran Premio di San Marino del 1994 a causa di un incidente (alcuni momenti di quel tragico weekend li vediamo anche nel trailer). Questo incidente cambiò per sempre la comunità delle corse di F1, in quanto portò a numerosi miglioramenti della sicurezza negli anni successivi. La sua eredità continua anche al di fuori delle corse: nel suo Paese natale è considerato un idolo e la sua famiglia continua a commemorare la sua storia attraverso i Senna Brands.