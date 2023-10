Senna: Netflix svela il cast al completo della serie dedicata al campione di F1

Netflix ha svelato il cast al completo di Senna, la nuova serie che racconterà la storia del leggendario campione del mondo di F1, Ayrton Senna, che avrà il volto di Gabriel Leone.

A Leon e alla già confermata Kaya Scodelario, si sono aggiunti Alice Wegmann, Camila Márdila, Christian Malheiros, Gabriel Louchard, Hugo Bonemer, Julia Foti, Marco Ricca, Pâmela Tomé and Susana Ribeiro. Inoltre, anche Matt Mella, Arnaud Viard, Joe Hurst, Johannes Heinrichs, Keisuke Hoashi, Leon Ockenden, Patrick Kennedy, Richard Clothier, Steven Mackintosh e Tom Mannion faranno parte della serie.

La produzione e alcuni degli attori sono appena arrivati in Brasile, dove le riprese si stanno svolgendo a San Paolo e Angra dos Reis, Rio de Janeiro, ha dichiarato Netflix. Le riprese della miniserie, che è una delle più costose di Netflix in Brasile ed è prodotta da Gullane, si sono già svolte in Argentina e Uruguay e proseguiranno nel Regno Unito dopo aver completato le riprese sul suolo brasiliano.

Nel corso dei suoi sei episodi, Senna racconterà il percorso di superamento degli ostacoli, gli alti e bassi, le gioie e i dolori del pilota di F1, morto tragicamente in Italia durante il Gran Premio di San Marino a Imola nel 1994. Ricordiamo che il documentario di Asif Kapadia del 2010 aveva vinto il premio come miglior film ai BAFTA.