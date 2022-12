Seneca: John Malkovich è il mentore dell'Imperatore Nerone nel primo teaser

Diamo uno sguardo al nuovo ruolo di John Malkovich, il filosofo Seneca, nel teaser di Seneca - On the Creation of Earthquakes, he verrà presentato in anteprima alla Berlinale 2023.

Svelato il teaaser trailer di Seneca - On the Creation of Earthquakes, pelliola prodotta dalla tedesca Picture Tree Intl. che avrà la su premiere mondiale al Festival di Berlino 2023 nella sezione Berlinale Special Gala . Il film vede un cast internazionale composto da John Malkovich, Geraldine Chaplin, Tom Xander, "Dark's" Louis Hofmann e Mary-Louise Parker.

Il film offre uno sguardo sul rapporto tra Seneca e Nerone, il famigerato imperatore romano a cui il filosofo fece da mentore fin dall'infanzia e che lo ha accusato di aver complottato il suo assassinio.

In qualità di padre adottivo e mentore di Nerone, Seneca è determinante nell'ascesa del giovane tiranno autoindulgente. Il filosofo, noto per i suoi grandi discorsi sulla rinuncia e la clemenza, è lui stesso uno degli uomini più ricchi dell'antica Roma. Ma quando un giorno lo studente si stanca del suo maestro, Nerone ordina a Seneca di uccidersi. Quest'ultimo è pronto per un onorevole suicidio o c'è ancora tempo per qualche dissolutezza filosofica?

La sceneggiatura di Seneca - On the Creation of Earthquakes è firmata dal regista Robert Schwentke con Matthew Wilder. Il cast include anche Lilith Stangenberg, Julian Sands, Alexander Fehling, Andrew Koi, Samuel Finzi e Wolfram Koch.