John Malkovich sulla scomparsa dell'amico Julian Sands: "Un evento molto triste"

Sands è scomparso nel gennaio scorso mentre effettuava un'escursione in California e da allora non si sono più avute sue notizie.

Nel corso della presentazione del film Seneca al Berlino Film Festival, John Malkovich ha parlato della scomparsa dell'amico Julian Sands, di cui si sono perse le tracce nel gennaio scorso mentre effettuava un'escursione in California.

A Malkovich è stato chiesto se avesse "qualche parola per Julian e per la sua famiglia" in merito alla sua scomparsa. Malkovich e Sands sono co-protagonisti di Seneca.

"Io e Julian eravamo amici molto stretti", ha dichiarato Malkovich durante la conferenza stampa di presentazione del film. "Sono il padrino del figlio avuto dalla prima moglie Sarah, che conosco molto bene, e gli ho presentato la seconda moglie. Siamo diventati subito amici, da quando ci siamo incontrati nel 1983 sul set di 'The Killing Fields'. È un evento molto triste".

Julian Sands ancora disperso, il fratello dichiara: "Nel mio cuore se n'è andato"

Julian Sands è stato dato per disperso il 13 gennaio mentre faceva un'escursione sul Monte Baldy, nella California meridionale, come ha dichiarato Gloria Huerta, portavoce del dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino. Le ricerche delle autorità, sia a terra che in aereo, sono state sospese e riprese a causa di una serie di tempeste che hanno reso le condizioni pericolose nella zona.