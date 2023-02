Seneca: John Malkovich è il filosofo e politico romano nel trailer del film in concorso a Berlino

E' stato diffuso in streaming il trailer ufficiale di Seneca, film con John Malkovich nei panni del noto filosofo, drammaturgo e politico dell'antica Roma. La pellicola, diretta da Robert Schwentke, sarà presentata alla Berlinale 2023.

Il dramma storico segue l'influente filosofo romano Seneca e la sua caduta in disgrazia a causa del deteriorarsi dei suoi rapporti con il suo pupillo e benefattore, l'imperatore Nerone, che lo accusa ingiustamente di essere coinvolto in un complotto per assassinarlo.

Questo è l'ultimo di una lunga serie di ruoli in cui Malkovich interpreta personaggi storici controversi e realmente esistiti, da Casanova al Duca di Wellington e Gustav Klimt.

Il cast principale comprende anche l'esordiente Tom Xander nel ruolo di Nerone, Geraldine Chaplin, Mary-Louise Parker, Julian Sands e Andrew Koji in ruoli secondari.

