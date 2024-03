Sembra che Ryan Gosling si sia unito al MCU

Si dice che Ryan Gosling si sia definitivamente unito al Marvel Cinematic Universe. L'attore ha recentemente ottenuto un grande successo con Barbie e sarà il protagonista di The Fall Guy di David Leitch, in uscita a maggio.

L'indiscrezione arriva dallo scooper MyTimeToShineHello, che si pensa sia un dipendente della Disney o della Marvel o forse un account gestito da una società di pubbliche relazioni. "Ryan Gosling è stato scritturato nel MCU", ha twittato l'account su X.

Ryan Gosling parla dell'incontro con Steven Spielberg: "Mi ha abbracciato e detto che ha amato The Fall Guy"

Che ruolo interpreterà Ryan Gosling nel MCU?

Non si sa quale ruolo interpreterà l'attore, ma tra i personaggi che sono emersi ci sono Richard Rider/Nova, Ghost Rider e Doctor Doom (anche se per quest'ultimo ruolo si vociferava che la prima scelta fosse Cillian Murphy)

Attualmente la Marvel sta preparando le riprese di Fantastic Four, quindi forse la voce che vede Ryan Gosling come Dottor Doom potrebbe essere vera. Un altro nome che è stato fatto per il Dottor Destino è quello di Henry Cavill, che si dice sarà anche il nuovo di Wolverine.

Detto questo, Ryan Gosling ha dichiarato di voler interpretare un personaggio più di strada nel MCU e in particolare ha citato Ghost Rider. "Ryan mi ha contattato per dirmi che c'è un supereroe che vuole interpretare... Ghost Rider", ha dichiarato Josh Horowitz nel 2022.