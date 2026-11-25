Dopo dieci anni accanto a Milly Carlucci, la giornalista spiega perché ha deciso di lasciare la Rai e accettare la proposta di Mediaset. Intanto cresce l'attenzione sul debutto de L'Isola dei Famosi.

Selvaggia Lucarelli torna a parlare del suo addio a Ballando con le Stelle e chiarisce le ragioni che l'hanno portata a lasciare il programma di Milly Carlucci dopo dieci anni. Una scelta che, a distanza di mesi, continua a far discutere e che rappresenta un passaggio importante nella carriera televisiva della giornalista. Alla base della decisione non ci sarebbe stata la mancanza di affetto nei confronti dello show, ma la sensazione di non avere più prospettive di crescita all'interno della Rai.

A raccontarlo è stata la stessa Lucarelli attraverso una serie di risposte alle domande dei follower su Instagram. L'opinionista ha spiegato di aver dato molto al programma nel corso degli anni, crescendo professionalmente e contribuendo al successo dello show, senza però ricevere altre occasioni dalla televisione pubblica. Una situazione che, con il passare del tempo, l'avrebbe convinta a guardare altrove.

Selvaggia Lucarelli spiega perché ha lasciato Ballando con le Stelle

Nel rispondere agli utenti, Selvaggia Lucarelli non ha nascosto una certa delusione per le opportunità professionali ricevute durante la sua permanenza in Rai. Dieci anni trascorsi nel programma del sabato sera di Rai 1, un'esperienza importante che le ha permesso di consolidare la propria presenza televisiva, ma che non si sarebbe tradotta in nuove possibilità.

Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle

"In quei 10 anni sono cresciuta televisivamente e ho fatto la mia parte in un programma di enorme successo. Nel frattempo in Rai non ho avuto nessuna opportunità oltre quello. Ne hanno avute persino concorrenti e ballerini del cast", ha scritto la giornalista.

Parole accompagnate dalla consueta ironia, con un riferimento al paradosso di essere rimasta ferma professionalmente in un programma in cui, simbolicamente, tutti imparano a fare passi avanti. Una considerazione che restituisce il senso della sua scelta: dopo un decennio a Ballando con le Stelle, Lucarelli avrebbe voluto misurarsi con un'esperienza diversa e soprattutto con un ruolo più centrale.

Dalla Rai a Mediaset: per Selvaggia Lucarelli arriva la sfida de L'Isola dei Famosi

La decisione di lasciare Ballando con le Stelle ha trovato una nuova direzione nella proposta di Mediaset, che ha affidato a Selvaggia Lucarelli la conduzione de L'Isola dei Famosi. Un cambiamento significativo, perché le ha offerto la possibilità di passare dal ruolo di opinionista a quello di conduttrice di uno dei reality più conosciuti della televisione italiana.

Il progetto rappresentava una nuova occasione professionale, in linea con il desiderio di non restare ancorata a un'unica esperienza televisiva. Dopo tanti anni accanto a Milly Carlucci, la giornalista si è quindi preparata ad affrontare una sfida completamente diversa, con responsabilità e visibilità maggiori.

Il passaggio a Cologno Monzese sembrava dunque segnare l'inizio di una nuova fase della sua carriera. Sul programma, però, non sono mancate le indiscrezioni e le incertezze relative alla sua effettiva collocazione in palinsesto.

L'Isola dei Famosi, indiscrezioni sul montaggio e attesa per il debutto

Nonostante la registrazione del reality sia avvenuta la scorsa estate, la messa in onda è stata accompagnata da interrogativi sulla data di partenza. Nel frattempo, negli ambienti televisivi hanno iniziato a circolare indiscrezioni relative a presunte difficoltà nella fase di montaggio.

Secondo alcune ricostruzioni, le puntate sarebbero state sottoposte a diversi interventi e rimontaggi perché il risultato finale non avrebbe inizialmente convinto. Il regista del programma è intervenuto sui social per smentire le ricostruzioni circolate, mentre Selvaggia Lucarelli aveva indicato il 4 dicembre come possibile data di partenza del reality, mentre Pier Silvio Berlusconi ha precisato "stanno ancora lavorando al montaggio".