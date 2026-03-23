Selvaggia Lucarelli a Too Hot to Handle Italia 2: la conferma di Netflix

Selvaggia Lucarelli entra nella villa di Too Hot to Handle Italia 2 su Netflix: tra flirt, regole ferree e tentazioni bollenti, l'opinionista del GFVip porta il suo stile diretto e senza filtri nel reality più audace.

Grandi novità per i fan dei reality: Selvaggia Lucarelli sarà una delle protagoniste della nuova stagione di Too Hot to Handle Italia, in arrivo prossimamente su Netflix. Lana è pronta a riaccendersi e con lei tornano anche le dinamiche piccanti del format più audace della piattaforma, prodotto da Fremantle. Questa seconda edizione promette ancora più tentazioni, colpi di scena e momenti imprevedibili.

Il ruolo di Selvaggia Lucarelli: ospite o nuova conduttrice?

Secondo quanto anticipato da Vanity Fair nella newsletter curata da Santo Pirrotta, Selvaggia Lucarelli non sarà solo ospite speciale ma avrà un ruolo centrale, portando il suo stile diretto e tagliente in un contesto completamente nuovo. Dopo l'esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip, per lei si tratta di un ulteriore salto nel mondo dell'intrattenimento televisivo.

Come funziona Too Hot to Handle Italia: regole e location

Il format resta invariato: un gruppo di single si ritrova in una location da sogno - in questa edizione girata in Messico - con un obiettivo chiaro: per vincere il montepremi dovranno rinunciare a qualsiasi forma di intimità. Una sfida che metterà alla prova autocontrollo, emozioni e relazioni.

Daniele Iaia eIbiza Altea concorrenti della prima stagione di too Hot to Handle Italia

La prima stagione italiana, guidata da Fred De Palma, aveva già conquistato il pubblico. Ora, con l'arrivo di Selvaggia Lucarelli, il reality promette un cambio di tono ancora più incisivo. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dai canali social di Netflix, che hanno lanciato la nuova stagione con un messaggio ironico.

Il comunicato di Netflix

"Chi sarà la persona più selvaggia quest'anno? Lana ha una nuova amica... e quell'amica è Selvaggia Lucarelli. Adesso non c'è scampo per nessuno". L'attesa è alta: tra tentazioni, regole ferree e personalità forti, Too Hot to Handle Italia 2 si prepara a diventare uno dei titoli più chiacchierati della prossima stagione. Da notare lo strano crossover ra due reality: tra i concorrenti più amati della prima stagione di Too Hot to Handle Italia c'era Ibiza Altea, ora protagonista al Grande Fratello Vip 8, dove Selvaggia Lucarelli ricopre il ruolo di opinionista.