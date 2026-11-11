Isola dei Famosi, si parte il 4 dicembre: le novità della nuova edizione con Selvaggia Lucarelli

La nuova edizione del reality di Canale 5 si prepara a cambiare formula: undici puntate già registrate nelle Filippine, niente diretta e nessuno studio. Ecco le novità e i nomi del possibile cast.

Sarà un'Isola dei Famosi completamente diversa da quella a cui il pubblico di Canale 5 è abituato. La prossima edizione del reality si prepara infatti a cambiare pelle, introducendo diverse novità che potrebbero segnare una vera e propria svolta per uno dei programmi storici della televisione italiana. A partire dalla conduzione, affidata a Selvaggia Lucarelli con Alvin, fino alle modalità di realizzazione e alla location: questa volta, infatti, niente diretta e niente studio.

Secondo l'indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia, dopo la finalissima del Grande Fratello Vip, prevista per lunedì 30 novembre, L'Isola dei Famosi dovrebbe debuttare venerdì 4 dicembre con una nuova edizione composta da undici puntate. Ma cosa dobbiamo aspettarci?

Isola dei Famosi, le novità della nuova edizione: puntate registrate e niente studio

La prima grande novità riguarda proprio la formula del programma. La nuova edizione è stata registrata la scorsa estate nelle Filippine e, proprio per questo, non andrà in onda in diretta. Una scelta che rappresenta un cambiamento importante rispetto al passato e che potrebbe modificare anche il rapporto tra il reality e il suo pubblico.

Alvin all'sola dei Famosi

Non ci sarà neppure il tradizionale studio televisivo: la trasmissione rinuncerà quindi a uno degli elementi che hanno caratterizzato le precedenti edizioni, con una formula che potrebbe puntare maggiormente sulle immagini della vita dei naufraghi e sulle dinamiche che si svilupperanno sull'isola.

Anche la location rappresenta una novità. Dopo le precedenti edizioni ambientate in Honduras, questa volta i concorrenti sono volati nelle Filippine, dove le riprese si sarebbero svolte durante la scorsa estate.

Il cast dell'Isola dei Famosi: sedici concorrenti, otto donne e otto uomini

Un altro punto interrogativo riguarda il cast, che al momento non è stato ancora ufficializzato. Le indiscrezioni, tuttavia, hanno già iniziato a delineare una possibile rosa di concorrenti: secondo le voci circolate, i naufraghi sarebbero sedici, otto uomini e otto donne.

Tra i nomi femminili figurerebbero Michelle Comi (Michelle Veronesi), influencer e volto di Too Hot To Handle Italia; Anna Lou Castoldi, che ha conquistato il pubblico con la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2024; e Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne e già protagonista di Temptation Island Vip.

A loro si aggiungerebbero Zeudi Di Palma, ex concorrente del Grande Fratello; Denny Mendez, eletta Miss Italia nel 1996; Claudia Peroni, giornalista sportiva e volto Mediaset legato al mondo della Formula 1; Martina Maggiore, nota anche per la sua passata relazione con Cesare Cremonini, ed Eva Grimaldi, attrice e personaggio televisivo.

Sul fronte maschile, invece, tra i possibili naufraghi ci sarebbero Pierpaolo Pretelli, già protagonista del Grande Fratello Vip 5 e di Tale e Quale Show; Patrick Ray Pugliese, storico concorrente del Grande Fratello; e Francesco Chiofalo, conosciuto dal pubblico per Temptation Island e La Pupa e il Secchione.

Nella lista figurerebbero inoltre Daniele Iaià, volto di Too Hot To Handle Italia; Alexander Dimitri Caniggia, già visto nel reality The 50; il modello Alberto Fontana; Stefano Giovanni Musazzi, conosciuto come Il Musazzi e concorrente di The 50, e Flavio Ubirti, ex protagonista di Temptation Island. Naturalmente, si tratta di indiscrezioni che attendono ancora una conferma ufficiale da parte della produzione.

Intanto, proprio Selvaggia Lucarelli ha già alimentato la curiosità intorno alla sua nuova avventura televisiva. Rispondendo recentemente alle domande dei suoi follower su Instagram, la giornalista ha spiegato di non poter ancora anticipare nulla, lasciandosi però sfuggire un commento decisamente interessante: "Non posso spoilerare nulla, posso dire che non dovrete attendere moltissimo e che il cast, per me, è uno dei migliori di sempre".