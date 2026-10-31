Selvaggia Lucarelli stronca Belve: "Il programma sta invecchiando"

La giornalista confronta diversi programmi televisivi e spiega perché, a suo giudizio, il format di Francesca Fagnani risente ormai della concorrenza dei video podcast e della ripetitività delle interviste.

Selvaggia Lucarelli torna a parlare di televisione e lo fa senza troppi giri di parole. La giornalista ha aperto un box di domande su Instagram, rispondendo alle curiosità dei suoi follower e soffermandosi anche su alcuni programmi del piccolo schermo. Tra le risposte, una in particolare ha attirato l'attenzione: quella dedicata a Francesca Fagnani e al suo Belve, il programma di interviste che tornerà prossimamente con una nuova stagione.

Lucarelli, che conosce molto bene il mondo della televisione, non ha risparmiato una critica alla trasmissione di Rai 2, spiegando perché, a suo giudizio, avrebbe perso parte della sua freschezza. Di tutt'altro tenore, invece, il giudizio su Maurizio Crozza, promosso per la sua capacità di rimanere attuale nonostante utilizzi strumenti comici tradizionali.

Selvaggia Lucarelli promuove Crozza: "Continua a essere moderno"

La domanda rivolta alla giornalista da una follower era diretta: "Quale programma tv nel tempo ha saputo stare al passo e quale puzza di stantio?".

Un quesito al quale Lucarelli ha risposto senza esitazioni, indicando in Crozza un esempio di televisione capace di rinnovarsi e dialogare con il presente, pur mantenendo uno stile riconoscibile.

"Crozza continua a essere moderno nonostante usi strumenti classici, come l'imitazione, la caricatura e il grottesco, per raccontare le contraddizioni del presente. È una comicità antica nella forma, ma contemporanea nello sguardo, favolosa nella costruzione del personaggio e delle battute", ha scritto la giornalista.

Un giudizio decisamente positivo, che premia la capacità del comico di utilizzare linguaggi tradizionali senza risultare superato, trovando sempre nuovi spunti per raccontare la società e l'attualità.

La stoccata a Francesca Fagnani e a Belve: "Sta invecchiando"

Ben diverso, invece, il giudizio riservato a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. Secondo Selvaggia Lucarelli, la trasmissione starebbe attraversando una fase in cui il suo format rischia di perdere originalità, soprattutto a causa della crescente concorrenza dei video podcast.

"Il programma che secondo me sta invecchiando è Belve, semplicemente perché le interviste e i personaggi sono cannibalizzati dai video podcast. Ormai volti, domande, clip sono a rotazione sempre le stesse", ha osservato Lucarelli.

La giornalista ha poi aggiunto una domanda provocatoria, facendo riferimento a Federica Pellegrini, una delle protagoniste più richieste negli ultimi tempi nei programmi televisivi e nei format di intervista: "Che senso ha l'ennesima intervista a Federica Pellegrini, per dire?". Una considerazione che apre una riflessione sulla difficoltà, per un programma come Belve, di sorprendere ancora il pubblico quando determinati personaggi, come l'ex nuotatrice, hanno già raccontato molto di sé in televisione e sulle piattaforme digitali.

Belve riuscirà a sorprendere ancora il pubblico?

La critica di Selvaggia Lucarelli tocca uno dei temi centrali della televisione contemporanea: la sovrapposizione tra i contenuti televisivi e quelli disponibili online. Con la diffusione dei video podcast, infatti, interviste, confessioni e retroscena sono diventati sempre più accessibili, rendendo più difficile per i programmi tradizionali proporre qualcosa di davvero inedito.

Per Francesca Fagnani la sfida sarà quindi quella di continuare a trovare domande originali, ospiti interessanti e soprattutto nuove chiavi di lettura, evitando che il format perda quella capacità di mettere in difficoltà gli intervistati che lo ha reso riconoscibile.