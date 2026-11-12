Isola dei Famosi, Pier Silvio Berlusconi: "Il debutto? Stanno ancora lavorando al montaggio"

L'amministratore delegato di Mediaset interviene sulle indiscrezioni relative al debutto del 4 dicembre. La nuova edizione è ancora in fase di montaggio e la data di messa in onda resta da definire.

L'Isola dei Famosi partirà davvero il prossimo 4 dicembre? Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, arriva una frenata direttamente da Pier Silvio Berlusconi. Nel corso di un incontro con la stampa, l'amministratore delegato di Mediaset ha fatto il punto sulla nuova edizione del reality, condotta da Selvaggia Lucarelli con Alvin, spiegando che al momento non è stata ancora presa una decisione sulla collocazione in palinsesto.

Una dichiarazione che rimette in discussione l'ipotesi di un debutto a dicembre, data indicata da diverse indiscrezioni, e che arriva in un momento particolare per il programma, attualmente impegnato nella fase di montaggio. Berlusconi ha infatti spiegato di non aver ancora visionato il risultato del lavoro e di voler valutare attentamente il prodotto prima di stabilire quando mandarlo in onda.

Isola dei Famosi, Pier Silvio Berlusconi frena sul debutto a dicembre

"Stanno ancora lavorando al montaggio della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, una formula molto sperimentale", ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi parlando del reality. L'AD Mediaset non ha nascosto che si tratti di un esperimento anche dal punto di vista economico: "Diciamolo chiaramente: è un esperimento che rende il programma più economico".

Selvaggia Lucarelli

Ma la decisione sulla messa in onda è tutt'altro che definitiva. "Io non l'ho ancora vista, e il palinsesto è ancora molto variabile, quindi non abbiamo deciso quando mandarla in onda. Prima vediamo il prodotto, poi decideremo", ha precisato.

Berlusconi ha poi commentato le voci che vorrebbero il reality in partenza già a dicembre, invitando alla prudenza: "Qualcuno parla di dicembre, ma non so dove l'abbia letto, per quel mese serve più prudenza".

Il mese di dicembre, del resto, rappresenta un periodo particolarmente importante per la raccolta pubblicitaria di Mediaset. "Chiamiamole pure strenne, ma fino a Natale l'interesse delle aziende, e quindi il nostro, è altissimo", ha spiegato Berlusconi, ricordando anche gli appuntamenti già previsti nel palinsesto: This Is Me a inizio mese e lo spettacolo di Panariello a Natale: "Prima però dobbiamo vedere il programma, e solo dopo capiremo se programmarlo a breve o nell'arco della prossima stagione", ha concluso, riferendosi ancora all'Isola.

Parole che, almeno per il momento, allontanano qualsiasi certezza sul debutto del reality nella prima settimana di dicembre. La data del 4 dicembre, circolata nelle ultime indiscrezioni, resta dunque un'ipotesi e non una decisione ufficiale di Mediaset.

Le indiscrezioni sui problemi al montaggio e l'intervento del regista

Le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi arrivano dopo le indiscrezioni pubblicate da Lettera43, secondo cui la nuova edizione dell'Isola dei Famosi avrebbe incontrato diverse difficoltà durante la fase di lavorazione. Il portale aveva parlato di un reality "al limite del disastroso", raccontando di presunti tentativi di montare e rimontare più volte i filmati per cercare di dare maggiore ritmo a un prodotto che sarebbe risultato poco coinvolgente.

Secondo la ricostruzione di Lettera43, proprio queste difficoltà avrebbero spinto Mediaset a valutare una collocazione già a dicembre, con debutto previsto venerdì 4, durante il cosiddetto periodo delle strenne. Una scelta che, secondo l'articolo, avrebbe permesso di collocare il programma in una fase meno strategica per la raccolta pubblicitaria, limitando eventuali conseguenze negative sul fronte degli ascolti.

Si tratta, tuttavia, di ricostruzioni che non hanno trovato una conferma ufficiale e che sono state successivamente contestate dal regista della trasmissione. A intervenire sulla vicenda è stato anche Alessio Pollacci, regista della prossima Isola dei Famosi. Attraverso un post pubblicato su X, Pollacci ha confermato che il reality si trova effettivamente nella fase di montaggio, ma ha smentito le ricostruzioni relative a presunti stravolgimenti del materiale girato.

"Quando intervengo, spesso mi riportate travisando ciò che dico, però devo farlo perché leggo inesattezze", ha esordito il regista, prima di chiarire il lavoro che si sta svolgendo sulla trasmissione.

"Ho avuto il privilegio di fare la regia di questa edizione de L'Isola dei Famosi e vi garantisco che nessuno sta rimontando nulla. Come accade per ogni programma montato si fanno correzioni (micro) fino alla consegna delle puntate, ma non si tocca il macro", ha scritto.

Pollacci ha poi spiegato anche perché il lavoro richieda tempi particolarmente lunghi, facendo riferimento alle undici puntate previste: "In questo momento L'Isola dei Famosi è in fase di montaggio perché 11 puntate per la lunghezza richiesta sono laboriose e richiedono molto tempo. Non è il primo programma in cui seguo il montaggio ed è sempre così anche per programmi che durano molto meno".

Infine, il regista ha invitato a non trarre conclusioni prima di aver visto il risultato finale: "Una volta di più aspettate di vedere il prodotto prima di ipotizzare la qualsiasi, ma soprattutto astenetevi da dire cose inesatte che qualcuno avrebbe detto dopo averlo sentito da un cugino di un amico. Serenità. Grazie".