Selena: la serie, Natasha Perez: "Non confondetemi con il mio personaggio, non sono un'assassina"

L'attrice Natasha Perez, interprete di Yolanda Saldívar nella serie Netflix Selena: la Serie, ha voluto mettere bene in chiaro le cose, nell'eventualità in cui qualcuno possa pensare che sia la stessa persona a cui porta il volto sullo schermo.

Selena - La serie: Christian Serratos in una scena della serie

Yolanda Saldívar era la persona a capo del fan club della cantante Selena Quintanilla Pérez, e manager della boutique Selena Etc.. Dopo essere stata accusata di appropriazione indebita dalla famiglia dell'artista, fu licenziata nel marzo 1995. Passate alcune settimane, Saldívar e Selena si incontrarono in un motel, dove la prima sparò un colpo alla schiena della cantante, la quale morì lo stesso giorno in ospedale a causa dell'enorme perdita di sangue dovuta alla ferita. Saldívar è tutt'oggi ancora in carcere per omicidio di primo grado.

"Ricordo di aver pensato che mi sarebbe piaciuto provare a interpretare un villain. Da un punto di vista attoriale sembrava davvero affascinante, poter dissezionare ciò che passava per la testa a una persona del genere" ha raccontato Perez (nessuna parentela con la star) ai microfoni di Entertainment Weekly (via The Wrap) "Ricordo che mentre giravamo la scena [il suo personaggio appare in un'unica scena], la regista mi chiese cosa stessi provando. Le risposi che avevo sentimenti contrastanti".

"L'attrice che era in me era affascinata dal percorso di un personaggio così complesso, ma la persona, l'essere umano che è in me stava provando una miriade di cose diverse. E la me attrice era anche preoccupata per la sua salvaguardia. Un sacco di persone prendono tutto molto seriamente, e credono che sia tutto vero, e in questo caso, il personaggio è reale, ma io non sono davvero lei" conclude.

La serie sulla cantante morta nel '95, di cui abbiamo parlato nella recensione di Selena: The Series, è attualmente disponibile per la visione su Netflix.