Selena: la serie, Netflix svela la data di uscita della seconda parte

Selena: la serie tornerà sugli schermi di Netflix con la seconda parte della prima stagione, di cui ora è stata annunciata la data di uscita: il 14 maggio.

Il progetto è stato creato da Moises Zamora e ha come protagonista Christian Serratos, mentre nel cast ci sono anche Gabriel Chavarria, Ricardo Chavira, Noemí Gonzalez, e Seidy López.

Netflix ha dichiarato che la prima parte di Selena: The Series è stata vista in 25 milioni di case in tutto il mondo nei primi 28 giorni dopo il suo debutto, avvenuto a dicembre, sulla piattaforma di streaming.

Lo show è entrato nella top 10 dei titoli più visti in 23 nazioni tra cui Stati Uniti, Messico, Argentina, Colombia e Perù.

Francisco Ramos, responsabile dei progetti originali latino americani della piattaforma, ha dichiarato: "Quando Selena Quintanilla è esplosa nel panorama della musica Tejano negli anni '80, il suo sogno di avere successo nel mondo della musica ha celebrato le sue origini latine e il mondo messicano-americano in cui è cresciuta, riuscendo a unire questi due mondi e lasciando un'eredità senza tempo che ha ancora degli effetti in generazioni di fan intorno al mondo. Avevamo le stesse speranze quando abbiamo distribuito Selena: la serie a dicembre su Netflix. Volevamo rendere omaggio alla ragazza con grandi sogni e una voce ancora più grande, e onorare la sua incredibile ascesa dall'esibirsi in spettacoli a livello locale con la sua famiglia al salire sui palchi più grandi al mondo".

Christian Serratos interpreta nelle puntate Selena Quintanilla seguendo come i suoi sogni diventano realtà, i drammi avvenuti nella sua vita e le scelte che lei e la sua famiglia devono prendere mentre affrontano il successo, la famiglia e la musica.

Nel team di produttori ci sono Jaime Dávila, Rico Martinez, Suzette Quintanilla, Abraham Quintanilla Jr., e Simran A. Singh.

Selena è stata una delle artiste latinoamericane più famose della sua generazione ed è stata cantautrice, modella, attrice e stilista. La giovane è morta nel 1995 all'età di 23 anni per mano dell'ex presidente del suo fan club.

La sua storia è già diventata un film biografico nel 1997 con protagonista Jennifer Lopez.