Selena Gomez: My Mind & Me, il primo trailer anticipa i contenuti del progetto

Il primo trailer di Selena Gomez: My Mind & Me è stato pubblicato mettendo immediatamente in chiaro le coordinate del progetto con al centro l'artista planetaria.

Selena Gomez: My Mind & Me, il nuovo docufilm al cui centro troviamo Selena Gomez, si è finalmente mostrato con il suo primo trailer. Al centro di questo progetto troviamo la celebre artista mentre si apre sulle sue lotte con la salute mentale, attraverso un lavoro diretto e prodotto da Alek Keshishian (autore di "A letto con Madonna"). La scelta di condividere proprio oggi questo filmato non è casuale, dato che si tratta della Giornata Mondiale della Salute Mentale.

Un giorno di pioggia a New York: Selena Gomez in una scena del film

L'obiettivo del progetto è quello di promuovere la consapevolezza e la difesa della salute mentale, trattandosi anche di un campo in cui la cantante è impegnata da anni condividendo il proprio percorso personale, come ha coraggiosamente fatto anche in Selena Gomez: My Mind and Me.

Happier Than Ever - Lettera d'amore a Los Angeles, la recensione: Billie Eilish dal vivo

Il successo planetario raggiunto in giovane età viene quindi contrapposto a uno dei periodi più bui della sua vita, con una narrazione che ripercorre il viaggio durato sei anni attraverso cui ha ritrovato una nuova luce, in questo progetto che segna una nuova collaborazione di Apple con i produttori Lighthouse Management + Media e Interscope Films, dopo Billie Eilish: The World's a Little Blurry.