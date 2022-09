Selena Gomez: My Mind and Me, il trailer e la data d'uscita del documentario

Apple TV+ ha annunciato, in occasione del rilascio del trailer ufficiale, la data d'uscita di Selena Gomez: My Mind and Me, documentario sulla star.

Apple TV+ ha annunciato la data d'uscita ufficiale del tanto atteso documentario Selena Gomez: My Mind and Me, che è programmato per uscire internazionalmente sulla piattaforma streaming il 4 novembre 2022. Insieme alla notizia è stato divulgato anche il trailer del lungometraggio diretto da Alek Keshishian.

Selena Gomez: My Mind and Me seguirà il percorso di salute mentale della star, in seguito ad anni di fama e successo. Quando l'attrice e cantante ha raggiunto nuove vette nella sua carriera, una svolta inaspettata l'h trascinata verso l'oscurità. Il documentario presenterà clip intime e crude della sua vita personale, coprendo un viaggio di sei anni fino ad arrivare alla sua situazione attuale.

Only Murders in the Building, Selena Gomez e Cara Delevingne si sono fatte lo stesso tatuaggio

Come artista musicale, Selena Gomez ha venduto più di 210 singoli internazionalmente, ottenendo oltre 450 miliardi di stream globali. Inoltre, ha lavorato come attrice in numerosi film e serie tv, tra cui Ramona e Beezus e I Maghi di Waverly; ha infatti cominciato la sua carriera come star di Disney Channel, mentre la sua apparizione più recente è all'interno dello show Only Murders in the Building di HBO.