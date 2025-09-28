Selena Gomez, la star di Only Murders in the Building sposa Benny Blanco: nozze da sogno a Santa Barbara

L'attrice e cantante, protagonista della quinta stagione della serie con Martin Short e Steve Martin, si è sposata con il produttore discografico.

Selena Gomez e Benny Blanco sono convolati a nozze ieri nel corso di una cerimonia ricca di star a Santa Barbara, in California. La coppia si era promessa sposa nel dicembre 2024.

Tramite un post su Instagram, Gomez e Blanco avevano annunciato la notizia del matrimonio, con una serie di foto e video particolarmente emozionanti sulla loro relazione.

Il matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco

Sul web sono già circolate le immagini del matrimonio, con i due sposi raggianti e abbracciati teneramente: Gomez ha indossato un elegante abito su misura in raso con scollo all'americana drappeggiato a mano e ricami, mentre Blanco era vestito con un classico smoking nero con papillon.

Gli abiti di entrambi erano firmati Ralph Lauren. La promessa di matrimonio, secondo Vogue, sarebbe stata scambiata nella Sea Crest Nursery, con circa 170 invitati, tra amici e parenti.

Gli invitati al matrimonio di Selena Gomez e l'inizio della storia d'amore con Benny Blanco

Alla cerimonia nuziale hanno preso parte parecchi volti noti dello spettacolo tra cui Taylor Swift, Paul Rudd, Ashley Park, Steve Martin e Martin Short, co-star dell'attrice in Only Murders in the Building, Paris Hilton, Ed Sheeran e David Henrie.

Diverse anche le assenze, tra cui Meryl Streep, co-star in Only Murders in the Building nonché compagna di Short, presumibilmente impossibilitata ad essere presente perché impegnata nelle riprese in Italia di Il diavolo veste Prada 2, e l'ex amica Nicola Peltz, ufficialmente impegnata con la pre-produzione di un film.

La storia d'amore, nel 2023, è iniziata in maniera molto naturale: "Siamo entrati in studio per lavorare a una canzone e abbiamo solo parlato" ha ricordato Gomez "È stato tutto così semplice per me. Mi piaceva prima che io piacessi a lui". Selena Gomez è tornato nel ruolo di Mabel Mora nella quinta stagione di Only Murders in the Building, disponibile su Disney+.