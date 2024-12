Emilia Pérez, Selena Gomez si difende dalle critiche per il suo spagnolo: "Ho fatto meglio che ho potuto"

La star di Only Murders in the Building ha risposto ai commenti negativi di Eugenio Darbez.

Selena Gomez ha deciso di difendere pubblicamente la sua performance in Emilia Pérez, dopo le pesanti critiche ricevute in merito al suo livello di spagnolo nel film, ritenuto non sufficiente secondo il collega messicano Eugenio Darbez.

In una clip che anticipa il prossimo episodio del podcast Hablando de Cine, condotto da Gaby Meza, l'attore ha definito la performance dell'attrice indifendibile, un giudizio condiviso con coloro che hanno visto il film insieme a lui.

La difesa

L'attrice ha deciso di rispondere direttamente tra i commenti della clip:"Capisco il tuo punto di vista. Mi dispiace, ho fatto del mio meglio nel tempo che mi è stato dato. Ciò non toglie nulla al lavoro e al cuore che ho messo in questo film".

Anche la conduttrice Gaby Meza ha condiviso il giudizio di Darbez, sostenendo che per Gomez lo spagnolo non è la lingua principale e nemmeno la seconda o la quinta, e se non riesce a capire quello che sta dicendo non può conferire le adeguate sfumature alla sua recitazione.

Le scuse

In seguito alla risposta di Selena Gomez, Eugenio Darbez ha avanzato le proprie scuse alla collega, sottolineando come gli attori latinoamericani dovrebbero essere uniti e nei suoi confronti nutre una profonda stima.

Emilia Pérez ha ricevuto i primi elogi nella stagione dei premi dopo il suo debutto su Netflix negli USA. Il film è stato nominato tra i 10 film dell'anno secondo l'American Film Institute, vincendo tre premi all'ultimo Festival di Cannes dopo la prima mondiale alla kermesse transalpina.