Seinfeld: i fan arrabbiati con Netflix per il formato video sbagliato

Arrivata recentemente su Netflix, la serie Seinfeld del 1989 è tornata super popolare tra i fan, che però non sono contenti di come la piattaforma streaming ha riformattato gli episodi in un'aspect ratio sbagliata.

Lo scorso venerdì Netflix ha messo a disposizione sulla piattaforma streaming lo show Seinfeld, sit-com americana del 1989 pluripremiata, che è tornata subito in voga tra i fan che, però, hanno notato un piccolo problema nelle puntate, ovvero il formato video.

Seinfeld, infatti, è disponibile in streaming in proporzione 16:9 anziché in 4:3, com'era stato girato originariamente. Il cambiamento di aspect ratio ha suscitato le ire dei fan della sit-com su Internet, perché è stata tagliata una parte di una scena chiave dove uno dei personaggi fa una battuta chiaramente visiva. Qui è stata, infatti, tagliata la buca protagonista del titolo dell'episodio, "The Pothole", che con il 16:9 non si vede per nulla nella scena incriminata.

Lo show negli anni '90 è stato trasmesso interamente in 4:3, ma anche altre piattaforme streaming dove in passato Seinfeld è stato disponibile lo hanno trasmesso in 16:9, quindi la colpa non è interamente di Netflix, anche se nella versione DVD tutti gli episodi sono visibili nel formato originale.

Seinfeld, iconica serie comedy, ruota intorno alla vita di Jerry Seinfeld, un comico newyorkese dalla personalità nevrotica. Insieme a lui, durante le sue giornate si alternano i suoi familiari e i suoi eccentrici amici. Nel cast della sit-com troviamo Jerry Seinfeld, Jason Alexander, Michael Richards, Julia Louis-Dreyfus, Wayne Knight, Estelle Harris, Heidi Swedberg, Jerry Stiller, Liz Sheridan e John O'Hurley.