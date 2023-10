Seinfeld possibile reunion: 'Qualcosa sta per succedere' (VIDEO)

È forse in arrivo la reunion di una delle sitcom più amate di tutti i tempi: a 'confermarlo' sarebbe stato lo stesso Jerry Seinfeld durante un so recente spettacolo.

Sembra che ormai la notizia abbia raggiunto ogni angolo del pianeta: una possibile reunion di Seinfeld è davvero all'orizzonte? Durante uno spettacolo di stand-up tenutosi a Boston lo scorso fine settimana, il leggendario Jerry Seinfeld ha accennato a questa possibilità o a qualcosa del genere.

Seinfeld ha menzionato l'iconico finale della serie comica, dicendo al pubblico che ha un "piccolo segreto" e che "qualcosa sta per succedere" a proposito della suddetta conclusione. "Non è ancora successo", ha anticipato la star. "E proprio ciò che state pensando, anche Larry [David] ed io ci stiamo pensando, quindi vedrete... vedrete."

La star hollywoodiana non ha fornito ulteriori dettagli ai fan anche se i rumors relativi ad una possibile reunion di Seinfeld non sono affatto una novità. Quando gli è stato chiesto da Ellen DeGeneres nel 2018 se Seinfeld potesse seguire le orme di altre sitcom come Will & Grace e Roseanne, l'attore all'epoca ha risposto: "È possibile".

Creata da Larry David e dallo stesso Seinfeld, la sitcom è stata trasmessa su NBC per nove stagioni dal 1989 al 1998, con Jerry nel ruolo di una versione romanzata di se stesso. Lo show si concentrava sulla sua vita personale con i suoi tre migliori amici: George (Jason Alexander), l'ex fidanzata Elaine (Julia Louis-Dreyfus) e il suo vicino Cosmo (Michael Richards).