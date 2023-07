Sei Sorelle, anticipazioni trame dal 3 al 7 luglio 2023

Lunedì, Sei Sorelle torna alle 16:05 su Rai 1 con nuove ed emozionanti puntate: ecco le trame della settimana dal 3 al 7 luglio 2023. La saga spagnola, ambientata nella Madrid del 1913, ci terrà incollati allo schermo fino a settembre. Tutti gli episodi sono disponibili su RaiPlay.

Lunedì 3 luglio

Cristóbal viene rilasciato dalle autorità e Rodolfo decide di continuare il suo fidanzamento con Blanca. Marina come dimostrazione d'amore chiede a Cristóbal di andare con lei in Marocco. Adela viene arrestata perché si assume tutte le responsabilità per la falsificazione del certificato di morte del padre. Le sorelle si prendono cura di Celia dopo il suo tentativo di suicidio e pensano di dover consultare uno specialista...

Martedì 4 luglio

Rodolfo chiede a Blanca di chiedere perdono a Donna Dolores. Celia finalmente si sveglia, German va a trovare Adela in carcere. Cristóbal annuncia alla famiglia che andrà in Marocco con Marina come medico volontario dell'esercito...

Mercoledì 5 luglio

Le sorelle Silva assumono uno psichiatra per aiutare Celia, il dottor Uribe. Diana cerca di ottenere soldi per pagare la cauzione di Adela, che nel frattempo viene umiliata dalla compagna di cella. Elisa chiede a Salvador di accompagnarla al suo debutto. Blanca riferisce a Rodolfo l'esito dell'incontro con la madre e viene a sapere che Cristóbal parte per il Marocco...

Giovedì 6 luglio

Adela non accetta di cedere le sue quote dell'azienda allo zio Riccardo per uscire dal carcere. Elisa, che ora ha una nuova vita con Don Ricardo, se ne vanta con Diana. Blanca confessa alla sorella maggiore dell'amore che prova per Cristòbal. Francisca viene aggredita da un cliente dell'Ambigú...

Venerdì 7 luglio

Carolina denuncia per abbandono del tetto coniugale German. Cristóbal chiede a Blanca di accettare di stare con lui in cambio della sua partenza per il Marocco con Marina. Elisa torna a casa Silva per organizzare il suo debutto, intanto Celia inizia la terapia...