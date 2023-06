Sei Sorelle, anticipazioni trame dal 26 al 30 giugno 2023

Lunedì 26 giugno, Sei Sorelle torna alle 16:05 su Rai 1 con nuove ed emozionanti puntate: ecco le trame della settimana dal 26 al 30 giugno. La saga spagnola, ambientata nella Madrid del 1913, ci terrà incollati allo schermo fino a settembre. Tutti gli episodi sono disponibili su RaiPlay.

Lunedì 26 giugno

Adela e Germán continuano a vedersi segretamente. Gabriel è geloso di Don Luis sempre più presente nella vita di Francisca. Le sorelle Silva e Don Ricardo possono finalmente aprire il testamento di Don Fernando.

Martedì 27 giugno

Elisa legge la lettera che le ha lasciato don Fernando e scopre che il suo vero padre è don Riccardo. Celia in un attimo di debolezza bacia Pedra. Carolina ha la conferma che il marito la tradisce e lo confida alla cognata Antonia mostrandole le prove.

Mercoledì 28 giugno

Salvador sogna Diana, ma non riesce a capire se è solo un sogno o un ricordo del passato. Pedra confida a Miguel ciò che è successo can Celia. Diana e Blanca hanno uno scontro con Elisa che racconta a don Riccardo la verità sulla morte di don Fernando.

Giovedì 29 giugno

In seguito alla denuncia di Don Ricardo, la polizia arresta Cristóbal per aver nascosto la morte di Don Fernando. Donna Dolores, oltraggiata dall'arresto di suo figlio, informa Blanca che il suo fidanzamento con Rodolfo è rotto. Marina decide di lasciare Cristóbal perché capisce che lui ama Blanca.

Venerdì 30 giugno

Elisa viene mandata via da casa Silva per aver confidato tutto allo zio Riccardo. Blanca si sfoga e da tutta la colpa alla sorella Adela, la quale va a parlare con Donna Dolores. Tutti in città parlano di Celia e ciò peggiora ancor di più il suo stato d'animo già provato dalla delusione d'amore e dal fatto che le sorelle la considerano malata. Intanto in fabbrica Miguel scopre delle casse con del contenuto sospetto.