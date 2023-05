Sei Sorelle: anticipazioni delle trame dall'8 al 12 maggio 2023

A partire da questa settimana e fino a settembre, Sei Sorelle torna su Rai 1 alle 16:05. La serie spagnola ha accompagnato spettatrici e spettatori del canale per tutta la scorsa estate. La trama si svolge nella Madrid del 1913 e riprende da dove si era interrotta lo scorso 2 settembre. Le sessantaquattro puntate trasmesse nel 2022 sono tutte disponibili su Raiplay.

La soap spagnola Sei sorelle si svolge nella Madrid degli anni Dieci del secolo scorso, dove le sei figlie di Don Fernando, rimaste orfane di padre, devono trovare il modo di mantenere la loro posizione sociale e far prosperare l'azienda tessile di famiglia. La storia affascinante ruota attorno non solo all'amore, ma anche al lavoro e all'emancipazione. In un'epoca e in un luogo in cui gli uomini dominano il mondo e le donne non hanno nemmeno il diritto di voto, le sei ragazze dovranno evolversi e far crescere la loro impresa tessile.

Lunedì 8 maggio

La fabbrica è ancora in quarantena e i malati di vaiolo aumentano. Francisca, convalescente, riceve la visita di Gabriel.

Martedì 9 maggio

Diana, Salvador, Cristóbal e Blanca continuano ad aiutare i malati incessantemente. Blanca si dedica completamente al suo lavoro come assistente di Cristobal durante l'epidemia, cosa che infastidisce Doña Dolores.

Mercoledì 10 maggio

Salvador ottiene una proroga per la consegna dell'ordine alle terme senza consultare Diana e questo causa una forte discussione tra i due. Intanto, Don Luis chiede di poter vedere Francisca. La quarantena della fabbrica e della casa delle sorelle Silva termina, ma le condizioni di Francisca non migliorano.

Giovedì 11 maggio

Le sorelle Silva devono prepararsi all'idea della possibilità della morte di Francisca e tutti i suoi cari si preparano a salutarla. L'epidemia è finita e l'attività in fabbrica riprende.

Venerdì 12 maggio

Benjamin torna in fabbrica nonostante la sua cecità e Francisca sta recuperando. Diana scopre che mancano soldi dalla cassaforte e crede sia stato qualche operaio. Salvador non osa confessarle di essere lui il colpevole.