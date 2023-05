Sei Sorelle: anticipazioni delle trame dal 15 maggio al 19 maggio 2023

Questa settimana, Sei Sorelle torna su Rai 1 alle 16:05 con nuove, avvincenti, puntate. La soap spagnola ambientata a Madrid nel 1913 ci accompagnerà fino a settembre. Ecco le anticipazioni delle trame della settimana dal 15 al 19 maggio 2023. Ricordate che tutte le puntate trasmesse sono disponibili su RaiPlay.

La soap spagnola Sei sorelle si svolge nella Madrid degli anni Dieci del secolo scorso, dove le sei figlie di Don Fernando, rimaste orfane di padre, devono trovare il modo di mantenere la loro posizione sociale e far prosperare l'azienda tessile di famiglia. La storia affascinante ruota attorno non solo all'amore, ma anche al lavoro e all'emancipazione. In un'epoca e in un luogo in cui gli uomini dominano il mondo e le donne non hanno nemmeno il diritto di voto, le sei ragazze dovranno evolversi e far crescere la loro impresa tessile.

Lunedì 15 maggio

Salvador rivela a Diana di essere stato lui a rubare i soldi dalla cassaforte. Donna Dolores continua a fare di tutto per impedire che Blanca e Cristóbal continuino a lavorare insieme. Petra trova casualmente i racconti autobiografici di Celia e li legge. Nel frattempo, Elisa chiede scusa a Donna Rosalia e alle sue sorelle.

Martedì 16 maggio

Diana è devastata dalla delusione causata dalla confessione di Salvador. Intanto, La Cachetera escogita un nuovo piano per continuare a ricattare Francisca. Elisa continua i preparativi per la festa di debutto della sua amica. Nel frattempo, Francisca prepara i bagagli per la partenza.

Mercoledì 17 maggio

Germán consegna ad Adela una lettera di Don Mauro e la legge... Elisa rientrando di nascosto dalla festa della sua amica ha un incidente...

Giovedì 18 maggio

Adela consegna la lettera a Don Mauro e vuole spiegazioni. Celia confida a Francisca di provare dei sentimenti per Pedra. Le sorelle Silva sono costrette ad annullare il debutto di Elisa a causa del suo infortunio alla gamba. Francisca si reca all'Ambigú per salutare e si rende conto come La Cachetera la sostituisca con grande successo.

Venerdì 19 maggio

Merceditas confessa di essere stata coinvolta da Elisa per poter andare alla festa di Sofia. Francisca riceve una lettera importante dal maestro Tabuyo. Rodolfo chiede nuovamente a Blanca di smettere di lavorare con Cristóbal.