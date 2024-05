Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi torna sui social e lancia frecciatine agli ex concorrenti

Dopo la fine del Grande Fratello i rapporti tra Giuseppe Garibaldi e molti ex gieffini si sono deteriorati. Alcuni di loro non hanno accettato il suo riavvicinamento a Beatrice Luzzi ed alcune dichiarazioni rilasciate sia alla stampa che sui social.

Tensioni post-reality show: L'allontanamento tra gli ex concorrenti

La fine del programma condotto da Alfonso Signorini, ha messo un punto ad alcune delle amicizie nate nella Casa più spiata d'Italia. Una delle rotture che ha fatto parlare i social è stata quella tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, ma anche i rapporti tra il bidello calabrese e altri ex gieffini si sono deteriorati.

Paolo Masella,durante un'intervista radiofonica, ha definito Beatrice Luzzi e Giuseppe "la coppia meno affiatata del Grande Fratello", aggiungendo che l'attrice di Vivere non meritava il successo ottenuto dopo la fine del reality show. La reazione di Giuseppe era stata durissima: "Non permetto più a nessuno di parlare male di Beatrice di me, di noi".

Anita Olivieri dopo il Grande Fratello si è allontanata da Giuseppe

Poco dopo, nella querelle era intervenuta Anita Olivieri, che su X, riferendosi al suo ex amico aveva scritto: "Questo sarà l'ultimo secondo della mia vita che dedico a una persona come te...Non ci sono davvero parole per descriverti. Le tue parole parlano da sé. Passerai alla storia come il peggior concorrente più imbarazzante di tutti i GF. Ti auguro di pentirti un domani".

La replica di Giuseppe Garibaldi

Ora Giuseppe, in una storia di Instagram ha parlato in maniera indiretta con i suoi ex compagni d'avventura. Su un video che ripropone il momento della sua eliminazione al televoto, e le parole di Alfonso Signorini "Se c'era uno che meritava la finale eri tu", Giuseppe ha scritto alcune frasi per commentare le immagini e nello stesso tempo levarsi qualche sassolino dalle scarpe.

"So che il Gf è finito da due mesi, ma ricondivido con voi una delle MIE serate indimenticabili di quell'avventura. In quel momento non ho accettato la sconfitta non conoscendo la vittoria esterna che mi stava aspettando. Un lungo viaggio introspettivo, di crescita, di maturità, di personalità. Il bene vince sempre e io nel mio piccolo ho vinto", ha scritto l'ex concorrente del programma.

Giuseppe Garibaldi ha poi risposto alle accuse che gli sono state mosse ribadendo la sua trasparenza ed onestà: "Ho vinto partecipando onestamente, sbagliando e chiedendo scusa. Non mi sono costruito nessun tipo di personaggio, uno dei pochi a essere VERO, umile e genuino. Tempo al tempo".