Grande Fratello, Perla Vatiero è una furia: "Parole aberranti, gli avvocati già sono a lavoro"

Dopo la fine del Grande Fratello, Perla Vatiero ha visto aumentare i suoi follower su Instagram e il numero di sponsor che hanno cercato pubblicità attraverso le sue pagine social. Nelle ultime ore sono state fatte illazioni sul manager della vincitrice del programma, quest'ultima ha deciso di intervenire in prima persona.

Le illazioni sul manager di Perla Vatiero

Dopo il caso di Chiara Ferragni, con le presunte truffe sulle beneficenze, le sponsorizzazioni degli influencer sono finite sotto l'occhio attento del Codacons. L'associazione dei consumatori, poche settimane fa, aveva ricevuto una segnalazione da Gabriele Parpiglia, il giornalista che, parlando con Gianluca Di Ascenzo, presidente del Codacons, aveva spiegato che Perla Vatiero ometteva la dicitura "ADV" nelle sue sponsorizzazioni.

Perla Vatiero la sera in cui ha vinto il Grande Fratello

Questa volta, la vincitrice del reality show si trova al centro di una polemica che coinvolge l'agenzia di talenti che la rappresenta. Ad alimentarla è stato Alessandro Rosica, noto su Instagram come Investigatore Social, che ha accusato Alessandro Piscopo, manager di Perla, di far fare: "sponsorizzare truffe ai suoi talenti e truffare spesso e volentieri influencer e sponsor".

Rosica ha fatto il nome di volti noti dei social che hanno abbandonato il manager, chiedendo ai suoi numerosi follower: "Secondo voi è davvero giusto che Perla non si dissocia da questo tizio pericoloso e fuori di testa?".

La replica della vincitrice del Grande Fratello

Poco dopo, Perla Vatiero ha replicato sui social. Nelle sue storie di Instagram, ha attaccato Rosica, accusandolo di aver usato "parole aberranti" e lo ha avvisato di aver contattato i suoi avvocati per difendersi da quella che lei ritiene una diffamazione.

"Nella totale trasparenza mia e della mia famiglia vorrei potervi mostrare ogni cosa ma non posso, per ovvi motivi di privacy e per i tanti interpreti che metterei in un'esposizione non dovuta. Detto ciò sono stata davvero allibita dalle aberranti parole e dalle affermazioni, totalmente infondate e senza nessuna prova, pronunciate da tale personaggio. Mai ho sentito il bisogno di replicare alle chiare menzogne pronunciate da lui, proprio perché ai miei occhi vuote e prive di ogni fondamento", ha scritto Perla.

E ancora: "Detto ciò aver tirato in ballo mia sorella che tutto è tranne che abituata a queste schifezze non è stata una scelta saggia. Questa è la prima e l'ultima volta che mi dilungherò su questo argomento; essendo questa vera e propria diffamazione, i miei avvocati sono già a lavoro e saranno loro a mettere in chiaro, in ogni sede richiesta, la situazione. L'ultima cosa che ci tengo a precisare perché importante, è che mi dissocio da tutti gli avvenimenti odierni e dei modi e dei termini che sono stati utilizzati di cui non sono direttamente responsabile".