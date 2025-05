Segreti di famiglia, le trame dal 26 al 30 maggio 2025: si scopre la reale identità di Inci

La soap turca Segreti di famiglia torna in streaming su Mediaset Infinity per una nuova settimana: cosa succederà negli episodi pubblicati tra il 26 e il 30 maggio

Una nuova settimana all'insegna delle rivelazioni è quella che si apre per Segreti di famiglia, la soap turca trasmessa esclusivamente in streaming su Mediaset Infinity. Nei cinque episodi che verranno pubblicati tra il 26 e il 30 maggio, Ilgaz e Ceylin si avvicineranno sempre più alla verità.

Segreti di famiglia: dove eravamo rimasti

Serdar ha confessato a Yekta di aver ucciso Zafer. Pars ha ascoltato la dichiarazione di Serdar. Ilgaz si sta occupando del caso dell'omicidio del giudice Kemal: ha parlato con Yesim, la sorella di Cihan, e suo padre. Ha iniziato quindi ad avere dei sospetti su Inci e ha chiesto informazioni a Cansu, la fidanzata di Cagdas. Ceylin ha ricostruito con Ilgaz il suo incontro con Inci prima dell'avvelenamento.

Le trame da lunedì 26 a venerdì 30 maggio

Episodio 104, parte 2 - lunedì 26 maggio: Neva parla a cuore aperto a Cuneyt, instillandogli il dubbio che Pars li abbia visti tentare di portare via Serdar. Lo incita quindi a prendere una posizione e ad allontanarsi da Yekta. Ma l'avvocato, risentito, le dice che è meglio interrompere la loro relazione.

Nel frattempo Ilgaz e Derya si presentano a casa di Yesim per cercare di capire se la ragazza conosca o meno Inci.

Episodio 105, parte 1 - martedì 27 maggio: da Yesim, Ilgaz ha modo di confermare i suoi sospetti. Inci in realta' e' Yesim. Nota infatti in casa della ragazza delle scarpe da ginnastica da donna sporche di fango fresco.

Episodio 105, parte 2 - mercoledì 28 maggio: Ilgaz e Ceylin si recano dal giudice Duygu per formalizzare il loro divorzio, mentre Yekta fa avviare le pratiche per il licenziamento di Cuneyt.

Episodio 106, parte 1 - giovedì 29 maggio: dopo la firma del divorzio, sia Ceylin che Ilgaz sono profondamente provati. Nel frattempo, Yesim è stata portata in centrale ma rifiuta di rispondere a qualunque domanda se prima non potrà parlare con Ceylin.

Episodio 106, parte 2 - venerdì 30 maggio: durante l'interrogatorio di fronte a Ilgaz e all'avvocato d'ufficio, Yesim però si appella al diritto di rimanere in silenzio. La ragazza viene quindi portata in cella e viene convocato il padre, il quale pare non essere a conoscenza dell'inganno attuato dalla figlia.

Neva intanto ha teso una trappola a Cuneyt: lo ha invitato a pranzo fuori e ha avvisato Ceylin.