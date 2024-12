Segreti di famiglia stasera su Canale 5, anticipazioni: Ceylin si risveglia nel bosco, Engin è in fuga

Stasera subito dopo Endless Love va in onda una nuova puntata della dizi turca in onda su Canale 5 ogni martedì e giovedì alle 23:20 circa.

Nuovo appuntamento con le anticipazioni della trama di Segreti di famiglia che va in onda stasera giovedì 5 dicembre in seconda serata alle 23:20 circa su Canale 5. La soap turca, il cui titolo originale è Yargi, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Seda, profondamente ferita, affronta Engin al suo risveglio in ospedale, accusandolo di aver manipolato i suoi sentimenti per i suoi scopi. Engin, però, rimane freddo e si concentra sui propri piani, chiedendo di parlare con suo padre, lasciando Seda in un mare di amarezza e delusione. Nel frattempo, Parla torna a casa con la famiglia dopo essere stata dichiarata fuori pericolo. Ignara delle sue dimissioni, Ceylin si reca comunque in ospedale per farle visita.

Qui, nel corridoio, ha un incontro carico di tensione con Engin, scortato da due guardie. Lo scambio di sguardi tra loro è intenso, sottolineando l'inesorabile intreccio dei loro destini. Altrove, Metin ha un duro scontro con Mert, accusandolo di essere una cattiva influenza per Cinar. La discussione è tesa, con Metin deciso a proteggere suo figlio da ulteriori interferenze, preannunciando un'escalation nel loro conflitto.

Seda ha un risveglio traumatico nel bosco

Anticipazioni di Segreti di famiglia: Pars sospetta di Yekta e Lacin

Ceylin si risveglia in un bosco, visibilmente scossa, ferita e con una pistola accanto. Non ricorda nulla di quanto accaduto, ma il suo stato di shock suggerisce un evento traumatico. Lontana da chiunque possa aiutarla, sembra essere stata coinvolta in un mistero che solo lei può svelare. Nel frattempo, Ilgaz prova ripetutamente a contattarla, senza successo.

La situazione si complica ulteriormente con la fuga di Engin dall'ospedale, che si dilegua senza lasciare traccia. I procuratori Ilgaz e Pars, insieme a Eren e alla polizia, iniziano una ricerca serrata per localizzare Engin. Analizzano le riprese delle telecamere del parcheggio dell'ospedale e controllano i veicoli sospetti. Tra questi, individuano un'auto riconducibile a Engin, guidata da sua madre Lacin al momento del ricovero.

Questo porta Pars a interrogare sia Lacin sia Yekta, convinto che stiano proteggendo il fuggitivo. Le tensioni durante l'interrogatorio suggeriscono che entrambi nascondano qualcosa, ma i procuratori non riescono ancora a smascherare il loro piano. Una venditrice di fiori riconosce Zafer in uno dei volantini distribuiti da Ceylin e tenta di rintracciare la ragazza, senza successo.

Questo piccolo dettaglio si rivelerà cruciale nelle indagini, suggerendo una connessione tra Zafer e gli eventi recenti. Sul fronte familiare, Metin affronta un difficile confronto con sua cognata Makbule, comunicandole la decisione di allontanare di casa il nonno, Mert. Questa scelta crea un forte conflitto tra i due, rivelando dissidi più profondi che mettono in crisi l'unità della famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Pars e Ilgaz sono convinti che Engin stia pianificando una fuga.