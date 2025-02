Segreti di famiglia, la soap turca torna in streaming su Mediaset Infinity dopo una lunga pausa

In molti ricorderanno Segreti di famiglia, la dizi turca a cui Mediaset aveva affidato, a giugno, la prima serata della domenica. Dopo una pausa di diversi mesi, la serie è pronta a tornare a marzo in streaming su Mediaset Infinity.

Un legal drama in piena regola, pur senza rinunciare ad alcuni elementi tipici della serialità turca, Yargi, questo il titolo originale, sfoggiava anche due protagonisti molto amati dagli appassionati del genere: Kaan Urgancıoğlu e Pınar Deniz.

Nonostante la storia avvincente e i buoni riconoscimenti ottenuti (tra cui un International Emmy Award nel 2023), la dizi non era riuscita a conquistare completamente il pubblico italiano.

Complice il periodo estivo mai favorevole a nessuno show, Segreti di famiglia era stata sospesa dalla prima serata per ascolti non soddisfacenti. Tornata nel palinsesto di Canale 5 nella fascia pomeridiana, a novembre era stata però travolta dal successo di Endless Love. Dopo il trasloco nella seconda serata del giovedì, Mediaset aveva poi deciso di sospendere la serie. I fan però non si sono mai rassegnati all'idea di perdere le avventure di Ilgaz e Ceylin, e la loro pazienza verrà presto premiata.

Quante puntate saranno disponibili su Mediaset Infinity?

Ilgaz e Ceylin

Canale 5 aveva trasmesso 45 episodi (tutti già disponibili gratuitamente in streaming) prima di mettere Yargi in lista d'attesa. Quando la dizi tornerà, in esclusiva su Mediaset Infinity, ripartirà dunque dall'episodio 46, per arrivare all'episodio n° 111, quello cioè che chiude la prima stagione.

Con un totale di 65 episodi rimanenti, venendo distribuita dal lunedì al venerdì in piattaforma, Segreti di famiglia dovrebbe farci compagnia per circa 13 settimane, con un finale di stagione previsto a maggio.

La prima stagione, nella versione originale turca, è composta da 34 puntate da 140 minuti ciascuna. La versione italiana ha come sempre "spezzettato" ogni puntata in più episodi da 40 minuti circa.

Le stagioni 2 e 3 per il momeno sono inedite nel nostro Paese, non è chiaro se Mediaset le distribuirà successivamente, in chiaro o in streaming, nè se Segreti di famiglia tornerà mai su Canale 5 dopo il passaggio in piattaforma, come è stato per esempio per My Home My Destiny 2.