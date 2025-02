La serie turca Segreti di famiglia torna su Mediaset Infinity il 3 marzo: ecco dove eravamo rimasti

Dopo aver salutato provvisoriamente il pubblico a dicembre, Segreti di famiglia si appresta a fare il suo grande ritorno in streaming su Mediaset Infinity a partire da lunedì 3 marzo. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, verrà pubblicato un nuovo episodio della prima stagione.

La trama di Segreti di famiglia

Ilgaz e Ceylin

La dizi turca vede come protagonisti Kaan Urgancıoğlu, già noto al pubblico italiano per il ruolo di Emir in Endless Love, e Pınar Deniz, giovane star della serialità turca.

In Segreti di famiglia, Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu) è un rispettato procuratore che ha appreso dal padre poliziotto valori come l'onestà e l'onore. La sua vita si intreccia con quella di Ceylin Erguvan (Pınar Deniz), avvocatessa un po' spregiudicata, che non si ferma davanti a nulla ed è avversa alle regole. Ma la verità non è mai bianca o nera, e uniranno le loro forze per risolvere un complicato caso di omicidio.

Dove eravamo rimasti

Locandina di Segreti di famiglia

Negli ultimi episodi trasmessi a dicembre, Ceylin e Ilgaz erano arrivati a scoprire un legame tra Engin e una lista di ricatti. Ma la situazione si è complicata quando Engin viene trovato morto e tutte le prove portano come possibile responsabile a Ceylin, che viene ritrovata in un bosco in stato di shock e con una ferita alla testa.

La ragazza purtroppo non ricorda nulla di quanto accaduto la notte precedente ma le impronte ritrovate sulla scena del delitto corrispondono alle sue.

Ilgaz corre dove è stato trovato il corpo di Engin nonostante il divieto e le minacce di Pars e chiede al padre di andare ad avvisare la famiglia di Ceylin dell'avvenuto fermo. Metin, una volta entrato in quella casa, si trova in grande difficoltà, vede foto di Zafer ovunque, ma alla fine riesce a comunicare ai parenti di Ceylin il motivo della sua visita.

Lacin intanto è completamente sconvolta e accusa di Yekta di essere responsabile della morte del figlio. Yekta dal canto suo, saputo del fermo di Ceylin, si scaglia contro la ragazza urlandole addosso la sua disperazione. Pars va dal procuratore capo e fa in modo che gli venga affidata l'indagine sulla morte di Engin, nonostante la giurisdizione vorrebbe che venisse affidato a un procuratore di Sile. Seda nel frattempo si è procurata un filmato che confermerebbe la sua versione dei fatti.

In vista del grande ritorno di Segreti di Famiglia, per arrivare ancor meglio preparati, su Mediaset Infinity è disponibile uno speciale episodio-riassunto di tutti gli episodi trasmessi su Canale 5.